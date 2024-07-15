рф активно используют акваторию Азовского моря для грабежа оккупированных территорий - Плетенчук

россияне активно используют акваторию Азовского моря для того, чтобы грабить оккупированные территории Украины. Используют для этого в основном порт Мариуполя. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Там активно используется акватория для того, чтобы грабить оккупированные территории. Используют для этого в основном порт Мариуполь. Военных единиц в нем не наблюдаем. Но гражданские, которые фактически используются для внутреннего сообщения, те которые забирают в Мариуполе наше зерно, наш металл и вывозят его в порты России и там перегружаются, дальше они могут этим торговать, что они и делают, - сказал Плетенчук.

В СБУ подтвердили задержание капитана судна, который помогал оккупантам вывозить из Крыма украинское зерно

Он также отметил, что в Азовском море не легко маневрировать.

Это не то море в котором они в принципе будут размещать в ближайшей перспективе какие-то боевые единицы в большом количестве. Потому что не большие глубины, небольшое количество маршрутов рекомендованных и соответственно Черное море для них остается основным, но и более опасным. Потому что в Азовском они все же считают, что они прикрылись от дронов перекрыв фактически Керченский пролив, сделав максимально для того, чтобы сузить этот проход, чтобы его было легче контролировать с помощью авиации, что они и делают, но ситуация остается в принципе в этом смысле стабильной, - рассказал Плетенчук.

Дополнение

Военно-морские силы ВС Украины утром, 15 июля сообщали, что в Черном море нет кораблей на боевом дежурстве, а в Азовском море находятся три корабля, однако носителей "Калибров".