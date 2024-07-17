Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что о полном отступлении российских кораблей из Черного моря пока нельзя сказать, но способности россиян значительно снизились. Вывод кораблей имеет значение в военном плане для рф. Об этом Юсов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

"О полном отступлении мы не можем сейчас говорить, но их способности, возможности значительно снизились. Это безусловно имеет значение в военном плане для россии. Это имеет огромное значение в пропагандистском плане, потому что черноморский флот это одно из украшений и ключевых фишек российской пропаганды. И вот оказывается, что Украина, которая якобы не может противостоять черноморскому флоту, эффективно уничтожает, используя новейшие средства, в частности ударными-морскими дронами. Это имеет значение для Украины, для экономики, для безопасности гражданского судоходства, для уменьшения возможности врага использовать различное оружие, в том числе и носителей крылатых ракет", - сказал Юсов.

Он добавил, что если говорить о восстановлении кораблей россиянами, то это очень долго и очень дорого.

"Даже о ремонтах поврежденных судов, если мы говорим, то это месяцы и даже годы. Поэтому быстро утраченный потенциал они восстановить не могут и для нас это хорошие новости", - добавил Юсов.

По его словам, оккупанты пытаются противодействовать морским дронам, строя морские фортификационные сооружения, проводя инженерные работы.

"Мы видим каждый раз после успешного применения украинских морских дронов, в частности работу вражеской авиации, артиллерии. Но это не помогает, потому что после каждой операции совершенствуются украинские средства и работа украинских операторов", - добавил представитель ГУР.

Напомним

В понедельник, 15 июля, последний сторожевой корабль Черноморского флота россии вышел из оккупированного Крыма.