Корабль и самолет - 5 дней, ЗРК и вертолет - 4 дня: Кабмин утвердил, сколько будут давать отпуска военным за уничтоженную технику

Кабинет министров определил, сколько дней отпуска смогут получить украинские военные за уничтожение вражеской техники. В частности, за уничтожение вражеского танка, или самолета военные смогут получить 5 дней отпуска. За уничтожение зенитно-ракетного комплекса, или вертолета-4 дня. Об этом говорится в постановлении Кабмина №585 от 21 мая 2024 года, передает УНН.

Детали

Утвердить Порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику - говорится в постановлении.

Согласно документу, общая продолжительность отпуска за уничтоженную технику не должна превышать 15 дней в году и может предоставляться в течение года, без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Отпуск будет предоставляться при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.

За каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется отпуск такой продолжительности:

военный корабль-5 дней;

военный самолет-5 дней;



зенитно-ракетный комплекс-4 дня;



самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня-3 дня;



самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня-3 дня;



военный вертолет-4 дня;



танк-3 дня;



боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система-3 дня;



другие бронеавтомобили или грузовики-2 дня;



радиолокационные системы средств противовоздушной обороны-4 дня;



средство контрбатарейной борьбы-2 дня;



средство радиоэлектронной борьбы-2 дня;



легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности (радиус применения до 70 километров, Взлетный вес 20-50 килограммов) - 1 день;



средние беспилотные летательные аппараты средней дальности (радиус применения от 70 до 300 километров, Взлетный вес 150 - 500 килограммов) - 2 дня;



тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, Взлетный вес более 500 килограммов) - 3 дня;



крылатая или баллистическая ракета-3 дня;



комплекс дальнего визуального наблюдения-4 дня;



средства радиоэлектронной разведки-2 дня.



По решению командира воинской части (начальника подразделения) отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более трех человек), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники - говорится в постановлении.

Документ также устанавливает, какие документы могут быть подтверждением уничтожения вражеской техники:

журнал боевых действий;

рапорт командира подразделения, группы (воинской части) по подчиненности, выполнявшего (выполнявшего) задание, в котором подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, Время, способ уничтожения, тип уничтоженной техники;



донесения командиров смежных подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;



данные видеофиксации, технических средств разведки (наблюдения), видеозапись отображения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы.



Непосредственные и прямые командиры до уровня роты (ротно-тактической группы) военнослужащих, уничтоживших вражескую технику, имеют право на отпуск продолжительностью один календарный день - отмечается в документе.

Напомним

Вчера, 21 мая, Кабинет министров утвердил порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска продолжительностью до 15 дней в году за уничтожение вражеской техники во время войны с Россией, без учета времени в пути.

В соответствии с законом об усилении мобилизации, вступившим в силу 18 мая, военным будут выплачивать денежное вознаграждение, а также смогут дополнительный отпуск до 15 дней в году за уничтожение вражеского оружия и техники. Для мобилизованных также появится возможность получить сертификат на покупку транспортного средства и будут иметь право на компенсацию по кредиту по программе "еоселя".