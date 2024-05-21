Кабінет міністрів затвердив порядок надання військовим додаткової відпустки за знищену ворожу техніку. Зазначається, що відпустка буде надаватися військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах забезпечення національної безпеки та оборони терміном не більше 15 днів, без урахування часу на дорогу додому. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

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Як повідомив Мельничук, Кабмін затвердив порядок надання військовим додаткової відпустки за знищену ворожу техніку, відповідно до мобілізаційного закону.

Передбачено, що відпустка надається військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах з відсічі та стримування збройної агресії рф. Встановлено, що загальна тривалість відпустки не має перевищувати 15 календарних днів на рік та може надаватись протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. Відпустка надається із збереженням грошового забезпечення