Кабинет министров утвердил порядок предоставления военным дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику. Отмечается, что отпуск будет предоставляться военнослужащим, принимающим непосредственное участие в мероприятиях обеспечения национальной безопасности и обороны сроком не более 15 дней, без учета времени на дорогу домой. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

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Как сообщил Мельничук, Кабмин утвердил порядок предоставления военным дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику, в соответствии с мобилизационным законом.

Предусмотрено, что отпуск предоставляется военнослужащим, принимающим непосредственное участие в мероприятиях обеспечения национальной безопасности и обороны во время действия особого периода, мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф. Установлено, что общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году и может предоставляться в течение календарного года, без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец, при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения. Отпуск предоставляется с сохранением денежного обеспечения - сообщил Мельничук.

Напомним

В соответствии с законом об усилении мобилизации, вступившим в силу 18 мая, военным будут выплачивать денежное вознаграждение, а также смогут дополнительный отпуск до 15 дней в году за уничтожение вражеского оружия и техники. Для мобилизованных также появится возможность получить сертификат на покупку транспортного средства и будут иметь право на компенсацию по кредиту по программе еоселя.