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Корабель та літак - 5 днів, ЗРК та вертоліт - 4 дні: Кабмін затвердив, скільки будуть давати відпустки військовим за знищену техніку

Корабель та літак - 5 днів, ЗРК та вертоліт - 4 дні: Кабмін затвердив, скільки будуть давати відпустки військовим за знищену техніку

Київ • УНН

 • 16491 перегляди

Кабінет міністрів схвалив надання українським військовослужбовцям додаткової відпустки тривалістю до 15 днів на рік для знищення ворожої техніки, при цьому для різних типів знищеної техніки встановлені конкретні терміни: від 1 дня для безпілотних літальних апаратів малої дальності до 5 днів для військових кораблів або літаків.

Кабінет міністрів визначив, скільки днів відпустки зможуть отримати українські військові за знищення ворожої техніки. Зокрема, за знищення ворожого танка, або літака військові зможуть отримати 5 днів відпустки. За знищення зенітно-ракетного комплексу, або вертольота - 4 дні. Про це йдеться у постанові Кабміну №585 від 21 травня 2024 року, передає УНН.

Деталі

Затвердити Порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку

- йдеться у постанові.

Відповідно до документа, загальна тривалість відпустки за знищену техніку не має перевищувати 15 днів на рік та може надаватись протягом року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Відпустка надаватиметься за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка такої тривалості:

  • військовий корабель - 5 днів;
  • військовий літак - 5 днів;
  • зенітно-ракетний комплекс - 4 дні;
  • самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню - 3 дні;
  • самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню - 3 дні;
  • військовий вертоліт - 4 дні;
  • танк - 3 дні;
  • бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система - 3 дні;
  • інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі - 2 дні;
  • радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони - 4 дні;
  • засіб контрбатарейної боротьби - 2 дні;
  • засіб радіоелектронної боротьби - 2 дні;
  • легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20 - 50 кілограмів) - 1 день;
  • середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150 - 500 кілограмів) - 2 дні;
  • важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) - 3 дні;
  • крилата або балістична ракета - 3 дні;
  • комплекс дальнього візуального спостереження - 4 дні;
  • засоби радіоелектронної розвідки - 2 дні.

За рішенням командира військової частини (начальника підрозділу) відпустка також може надаватись іншим військовослужбовцям (не більше трьох осіб), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки

- йдеться у постанові.

Документ також встановлює, які документи можуть бути підтвердженням знищення ворожої техніки:

  • журнал бойових дій;
  • рапорт командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував (виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної техніки;
  • донесення командирів суміжних підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;
  • дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.

Безпосередні та прямі командири до рівня роти (ротно-тактичної групи) військовослужбовців, які знищили ворожу техніку, мають право на відпустку тривалістю один календарний день

- зазначається у документі.

Нагадаємо

Вчора, 21 травня, Кабінет Міністрів затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки тривалістю до 15 днів на рік за знищення ворожої техніки під час війни з росією, без урахування часу в дорозі.

Відповідно до закону про посилення мобілізації, який набрав чинності 18 травня, військовим будуть виплачувати грошову винагороду, а також зможуть додаткову відпустку до 15 днів на рік за знищення ворожої зброї та техніки. Для мобілізованих також з’явиться можливість отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу та матимуть право на компенсацію за кредитом по програмі "єОселя".

Павло Башинський

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