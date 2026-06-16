Конвейер возмездия работает: Силы беспилотных систем атаковали хаб "Бордель" в Донецке, где базировались российские подразделения

Силы беспилотных систем поразили хаб "Бордель" в оккупированном Донецке, где базировались подразделения "Сомали", "Рубикон" и руководящий состав 9-й мотострелковой бригады. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ майор Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Птицы СБС посетили хаб под названием "Бордель" в Донецке (логово и склады "Сомали", "Рубикон" и 9 омсбр 51 армии)... Среди разнообразия целей Птиц СБС ночью 15-16 июня в оперативной глубине противника ЗРК "Оса", 5 береговых РЛС в Крыму, склады вооружения, военной техники и мастерские дронов, ПВД личного состава, и т.д. - сообщил "Мадьяр".

Полный перечень поражений, нанесенных "Птицами Мадьяра":

ЗРК "Оса", нп Спартак, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС;

хаб «Бордель» (база подразделений Сомали, Рубикон и руководящего состава 9 омсбр 51 А), г. Донецк, 9 бат "Кайрос 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра”;

укрытие с вооружением и военной техникой подразделения 72 омсбр 3 АК. нп Дебальцево, Донецкая обл.;

береговые РЛС в Крыму;

ПВД пилотов БпЛА самолетного типа, нп Роздол, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;

Мастерская БП для тяжелых БпЛА 14 дршбр ДК, нп Сокологорск, Луганская обл., 20 ОБр СБС "К-2";

склад БпЛА подразделения из состава 60 омсбр 5 А, г. Мариуполь, Донецкая обл., 413 оп СБС "Рейд";

логистический транспорт врага, Луганская, Донецкая и Херсонская обл., 20 ОБр СБС "К-2", 2 бат "Wormbusters" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра".

Конвейер возмездия работает - резюмировал командующий Силами беспилотных систем.

Добавим

На видео видно, что поражение было нанесено дронами Fire Point.