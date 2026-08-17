Константиновское и Славянское направления среди самых горячих - Генштаб о ситуации на фронте

Треть всех 236 боёв за минувшие сутки на фронте пришлась на три направления — Покровское, Константиновское и Славянское, сообщили в утренней сводке 17 августа в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 236 боевых столкновений — сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанёс один ракетный удар с применением 12 ракет и 82 авиационных удара, в ходе которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 783 дрона-камикадзе и осуществили 3309 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись населённые пункты Кореньок, Уланово, Бунякино и Середина-Буда Сумской области. Кроме того, в Сумской области авиационным ударам подверглись районы населённых пунктов Великая Чернетчина, Степановка и Уланово.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения живой силы противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях за минувшие сутки наши защитники остановили один вражеский штурм. В то же время агрессор нанёс два авиационных удара с применением шести управляемых авиабомб и осуществил 44 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, в частности два — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слободожанском направлении украинские подразделения отбили 17 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Лимана, Казачьей Лопани и Избицкого, а также в направлениях Охримовки, Круглого и Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано три атаки оккупантов в районах Купянска и Куриловки, а также в направлении Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Карповки, Редкодуба, Новосёловки и Дробышево.

На Славянском направлении противник осуществил 20 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлениях Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населённых пунктов Юрковка и Диброва.

На Константиновском направлении зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Русиного Яра, Новосёловки и Степановки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 33 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого и Сергеевки, а также осуществлял штурмы в направлениях Светлого, Кучерового Яра, Нового Донбасса, Шевченко, Новогришино, Мирного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики осуществили одну атаку в направлении населённого пункта Егоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 19 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районах Горького, Железнодорожного и Гуляйпольского, а также в направлениях Чаривного, Ровного, Рождественки и Копаней.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в направлении Новояковлевки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

рф за сутки потеряла 1440 военнослужащих и 2801 единицу техники и вооружения