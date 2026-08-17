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Костянтинівський і Слов'янський напрямки серед найгарячіших - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 2320 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 236 бойових зіткнень, найбільше на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Ворог завдав ракетного удару та 82 авіаударів, застосував 11 783 дрони-камікадзе.

Костянтинівський і Слов'янський напрямки серед найгарячіших - Генштаб про ситуацію на фронті

Третина з 236 боїв за минулу добу на фронті прийшлася на три напрямки - Покровський, Костянтинівський та Слов'янський, повідомили у ранковому зведенні 17 серпня у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 12 ракет та 82 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 783 дрони-камікадзе та здійснили 3309 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Бунякине та Середина-Буда Сумської області. Крім того, на Сумщині авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Велика Чернеччина, Степанівка та Уланове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Козачої Лопані та Ізбицького, а також у напрямках Охрімівки, Круглого та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три атаки окупантів у районах Куп’янська та Курилівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Карпівки, Рідкодубу, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 20 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Юрківка та Діброва.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру, Новоселівки та Степанівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Світлого, Кучерового Яру, Нового Донбасу, Шевченка, Новогришиного, Мирного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку населеного пункту Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 19 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Гіркого, Залізничного та Гуляйпільського, а також у напрямках Чарівного, Рівного, Різдвянки та Копанів.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

рф за добу втратила 1440 військових і 2801 одиницю техніки та озброєння17.08.26, 07:12 • 3304 перегляди

Юлія Шрамко

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