"Конкретные запросы и разочарования": топдипломатка ЕС рассказала о результатах визита в Киев

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала Европейский союз работать над воплощением своих обещаний Украине по поставкам военной помощи. Об этом она сказала, делясь результатами поездки в Киев с журналистами в штаб-квартире НАТО, передает Радио Свобода, пишет УНН.

У них были очень конкретные запросы, как всегда, а также разочарование, что все, что было обещано, на самом деле не доходит до них. Так что нам действительно нужно работать над всеми этими обещаниями, чтобы действительно выполнить их, - отметила Каллас.

Детали

Верховная представительница ЕС по иностранным делам отметила, что Евросоюз работает над новым пакетом санкций против России, а также над разблокированием средств из Европейского фонда мира. Из него странам-членам возмещают расходы на оружие, переданное Украине, и более шести с половиной миллиардов евро остаются недоступными из-за венгерского вето.

Топдипломатка также заявила, что конфликт становится более глобальным на фоне привлечения солдат из Северной Кореи и усиления российских гибридных атак на страны НАТО, и только оставаясь едиными, союзники смогут этому, по мнению Каллас, противостоять.

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