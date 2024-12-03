"Конкретные запросы и разочарования": топдипломатка ЕС рассказала о результатах визита в Киев
Киев • УНН
Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала ЕС выполнять обещания по военной помощи Украине. ЕС работает над новыми санкциями против рф и разблокированием 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала Европейский союз работать над воплощением своих обещаний Украине по поставкам военной помощи. Об этом она сказала, делясь результатами поездки в Киев с журналистами в штаб-квартире НАТО, передает Радио Свобода, пишет УНН.
У них были очень конкретные запросы, как всегда, а также разочарование, что все, что было обещано, на самом деле не доходит до них. Так что нам действительно нужно работать над всеми этими обещаниями, чтобы действительно выполнить их,
Детали
Верховная представительница ЕС по иностранным делам отметила, что Евросоюз работает над новым пакетом санкций против России, а также над разблокированием средств из Европейского фонда мира. Из него странам-членам возмещают расходы на оружие, переданное Украине, и более шести с половиной миллиардов евро остаются недоступными из-за венгерского вето.
Топдипломатка также заявила, что конфликт становится более глобальным на фоне привлечения солдат из Северной Кореи и усиления российских гибридных атак на страны НАТО, и только оставаясь едиными, союзники смогут этому, по мнению Каллас, противостоять.
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