Конгресс США планирует поставить на голосование помощь Украине после Пасхальных праздников

США планирует выдвинуть на голосование вопрос о предоставлении помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул.

Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер объявил о намерениях спикера Конгресса США Джо Джонсона внести на голосование вопрос о предоставлении помощи Украине.

По его словам, Джонсон публично выразил свою поддержку Украине, и это станет следующим важным вопросом повестки дня после возвращения Конгресса с пасхальных каникул.

Спикер дал понять, что поддерживает Украину как непосредственно Зеленскому. Публично он сделал эти заявления и генеральному секретарю НАТО. Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня - заявил Майк Тернер.

Также он отметил, что в Палате представителей и Сенате есть достаточное количество членов, включая более 60 необходимыми голосами, которые готовы поддержать эту инициативу.

Напомним,

9 апреля Палата представителей США должна вернуться с пасхальных каникул.

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