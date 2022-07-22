Philip Morris планирует уйти с российского рынка до конца 2022 года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Один из крупнейших табачных производителей Philip Morris International – производитель популярных марок сигарет L&M и Marlboro и бездымных систем нагрева табака Iqos – уйдет с рынка россии до конца 2022 года. Компания имеет более 3 тысяч сотрудников в россии. Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор компании Яцек Ольчак, информирует УНН.
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«Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить свое присутствие в россии, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала», – сказал Ольчак.
Детали
По словам Ольчака, россия была важным рынком для компании. «Это седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составила 27%», - сказал он.
Как отмечается, компания в марте заявила, что приостановит инвестиции в рф и сократит производство в стране из-за войны в Украине.
Дополнение
Западный бизнес покидает рф в ответ на вторжение россии в Украину.
Международная пивоваренная корпорация Heineken покидает россию, объясняя, что бизнес "уже нежизнеспособен".
H&M, второй по величине в мире ритейлер модной одежды, заявил, что решил свернуть свой бизнес в россии, присоединившись к списку компаний, полностью покидающих страну.
Coca-Cola HBC AG и его существующие клиенты в россии "находятся в процессе истощения складских запасов", говорится в заявлении Coca-Cola Co.