Philip Morris планує піти з російського ринку до кінця 2022 року

Цитата



«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завершити свою присутність у росії, але я не думаю, що це відбудеться протягом наступного кварталу», – сказав Ольчак.



Деталі



За словами Ольчака, рф була важливим ринком для компанії. «Це сьомий за величиною тютюновий ринок у світі за роздрібною вартістю, і наша частка на цьому ринку становила 27%», - сказав він.

Як зазначається, компанія у березні заявила, що призупинить інвестиції в рф та скоротить виробництво в країні через війну в Україні.

Доповнення

Західний бізнес покидає рф у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Міжнародна пивоварна корпорація Heineken залишає росію, пояснюючи, що бізнес "вже нежиттєздатний".

H&M, другий за величиною у світі ритейлер модного одягу, заявив, що вирішив згорнути свій бізнес у росії, приєднавшись до списку компаній, що повністю залишають країну.

Coca-Cola HBC AG та її існуючі клієнти в росії "перебувають у процесі виснаження складських запасів", йдеться у заяві Coca-Cola Co.