Philip Morris планує піти з російського ринку до кінця 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Один з найбільших тютюнових виробників Philip Morris International - виробник популярних марок сигарет L&M та Marlboro та бездимних систем нагрівання тютюну Iqos - піде з ринку рф до кінця 2022 року. Компанія має більше ніж 3 тисячі співробітників у рф. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив генеральний директор компанії Яцек Ольчак, інформує УНН.
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«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завершити свою присутність у росії, але я не думаю, що це відбудеться протягом наступного кварталу», – сказав Ольчак.
Деталі
За словами Ольчака, рф була важливим ринком для компанії. «Це сьомий за величиною тютюновий ринок у світі за роздрібною вартістю, і наша частка на цьому ринку становила 27%», - сказав він.
Як зазначається, компанія у березні заявила, що призупинить інвестиції в рф та скоротить виробництво в країні через війну в Україні.
Доповнення
Західний бізнес покидає рф у відповідь на вторгнення росії в Україну.
Міжнародна пивоварна корпорація Heineken залишає росію, пояснюючи, що бізнес "вже нежиттєздатний".
H&M, другий за величиною у світі ритейлер модного одягу, заявив, що вирішив згорнути свій бізнес у росії, приєднавшись до списку компаній, що повністю залишають країну.
Coca-Cola HBC AG та її існуючі клієнти в росії "перебувають у процесі виснаження складських запасів", йдеться у заяві Coca-Cola Co.