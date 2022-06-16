Coca Cola офіційно йде з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Coca-Cola HBC AG та її існуючі клієнти в росії "перебувають у процесі виснаження складських запасів", йдеться у заяві Coca-Cola Co. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Як тільки запаси компанії будуть вичерпані, Coca-Cola HBC "більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в росії", - заявили в компанії.
За даними Eikon із Refinitiv, компанії Coca-Cola з Атланти належить близько 23% швейцарської компанії Coca-Cola HBC.
Coca-Cola HBC розливає та продає напої Coke виключно на своїх 29 заводах, включаючи Грецію, Італію та країни Східної Європи, повідомляється на її веб-сайті.
Додамо
4 березня деякі супермаркети в Україні почали знімати з продажу всю продукцію Coca-Cola, яка продовжувала на той час роботу на території росії.
Ряд великих компаній досі залишаються на ринку росії, продовжуючи спонсорувати військову машину путіна.