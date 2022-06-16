Coca Cola официально уходит из россии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Coca-Cola HBC AG и ее существующие клиенты в россии "находятся в процессе истощения складских запасов", говорится в заявлении Coca-Cola Co. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC "больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в россии", – заявили в компании.
По данным Eikon из Refinitiv, компании Coca-Cola из Атланты принадлежит около 23% швейцарской компании Coca-Cola HBC.
Coca-Cola HBC разливает и продает напитки Coke исключительно на своих 29 заводах, включая Грецию, Италию и страны Восточной Европы, сообщается на ее веб-сайте.
Добавим
4 марта некоторые супермаркеты в Украине начали снимать с продаж всю продукцию Coca-Cola, которая продолжала к тому времени работу на территории россии.
Ряд крупных компаний до сих пор остаются на рынке россии, продолжая спонсировать военную машину путина.