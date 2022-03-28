Heineken остаточно залишає росію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Міжнародна пивоварна корпорація Heineken залишає росію, пояснюючи, що бізнес "вже нежиттєздатний", пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Heineken NV прийшла висновку, що її право власності на бізнес у росії більше не є стійким і життєздатним у нинішніх умовах, йдеться у заяві амстердамської пивоварні
У компанії додали, що очікують знецінення та інших витрат на суму близько 400 мільйонів євро.
Раніше
Heineken припинила виробництво, рекламу та продаж свого пива в росії 9 березня.