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Heineken окончательно покидает россию

Киев • УНН

 • 165973 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Международная пивоваренная корпорация Heineken покидает россию, объясняя, что бизнес "уже нежизнеспособен", пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Heineken окончательно покидает россию

Детали

Heineken NV пришла к выводу, что ее право собственности на бизнес в россии больше не является устойчивым и жизнеспособным в нынешних условиях, говорится в заявлении амстердамской пивоварни.

В компании добавили, что ожидают обесценения и других расходов на сумму около 400 миллионов евро.

Ранее

Heineken прекратила производство, рекламу и продажу своего пива в россии 9 марта.

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