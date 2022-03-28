Heineken окончательно покидает россию

Детали

Heineken NV пришла к выводу, что ее право собственности на бизнес в россии больше не является устойчивым и жизнеспособным в нынешних условиях, говорится в заявлении амстердамской пивоварни.

В компании добавили, что ожидают обесценения и других расходов на сумму около 400 миллионов евро.

Ранее

Heineken прекратила производство, рекламу и продажу своего пива в россии 9 марта.