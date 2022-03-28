Heineken окончательно покидает россию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Международная пивоваренная корпорация Heineken покидает россию, объясняя, что бизнес "уже нежизнеспособен", пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Heineken NV пришла к выводу, что ее право собственности на бизнес в россии больше не является устойчивым и жизнеспособным в нынешних условиях, говорится в заявлении амстердамской пивоварни.
В компании добавили, что ожидают обесценения и других расходов на сумму около 400 миллионов евро.
Ранее
Heineken прекратила производство, рекламу и продажу своего пива в россии 9 марта.