H&M остаточно йде з росії

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Компанія призупинила свою діяльність у рф на початку березня після вторгнення москви до України. росія була шостим за величиною ринком для H&M, і компанія збільшувала кількість своїх магазинів, одночасно скорочуючи кількість магазинів на багатьох інших ринках.

"Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим, враховуючи поточну ситуацію, продовжувати наш бізнес у росії", - заявила генеральний директор Хелена Хельмерссон.

Компанія має намір тимчасово відкрити фізичні магазини на обмежений період часу, щоб допродати товар в росії.

Очікується, що вся ліквідація коштуватиме приблизно 2 мільярди шведських крон (191,3 мільйона доларів), з яких близько 1 мільярда крон вплине на грошові потоки. Повну суму буде включено як одноразові витрати в результати за третій квартал.

Доповнення

На початку березня H&M призупинив бізнес в рф через її напад на Україну.