H&M остаточно йде з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. H&M, другий за величиною у світі ритейлер модного одягу, заявив у понеділок, що вирішив згорнути свій бізнес у росії, приєднавшись до списку компаній, що повністю залишають країну, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Компанія призупинила свою діяльність у рф на початку березня після вторгнення москви до України. росія була шостим за величиною ринком для H&M, і компанія збільшувала кількість своїх магазинів, одночасно скорочуючи кількість магазинів на багатьох інших ринках.
"Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим, враховуючи поточну ситуацію, продовжувати наш бізнес у росії", - заявила генеральний директор Хелена Хельмерссон.
Компанія має намір тимчасово відкрити фізичні магазини на обмежений період часу, щоб допродати товар в росії.
Очікується, що вся ліквідація коштуватиме приблизно 2 мільярди шведських крон (191,3 мільйона доларів), з яких близько 1 мільярда крон вплине на грошові потоки. Повну суму буде включено як одноразові витрати в результати за третій квартал.
Доповнення
На початку березня H&M призупинив бізнес в рф через її напад на Україну.