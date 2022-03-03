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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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H&M, Oracle і виробник відеоігор EA приєднуються до осуду Росії

H&M, Oracle і виробник відеоігор EA приєднуються до осуду Росії

Київ • УНН

 • 138760 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Модний магазин H&M, технологічна компанія Oracle та багато інших компаній у середу припинили або призупинили бізнес в Росії через напад на Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомлення Oracle у Twitter з’явилося приблизно через три години після того, як міністр цифрової трансформації України звернувся до компанії з проханням про підтримку. Заступник міністра Олександр Борняков сказав Reuters, що Україна звернулася за допомогою до 50 різних компаній, що є частиною стратегії ізоляції Росії та змусити громадян обернутися проти свого уряду.

Останніми днями світові бренди, включаючи Shell, Apple і Boeing, розірвали зв’язки або припинили продажі в Росії з невпинним засудженням вторгнення Росії в Україну.

Москва, яка назвала дії Росії в Україні «спецоперацією», відреагувала на зростаючий вихід західних інвесторів, тимчасово обмеживши продаж російських активів іноземцями.

Проте список товарів, споживчих і промислових, які більше не продаватимуться в Росії, з кожним днем ​​збільшується.

Виробник зимового одягу Canada Goose Holdings (GOOS.TO) заявив у середу, що припиняє всі оптові продажі та продажі електронної комерції в Росію, а виробник відеоігор Electronic Arts Inc вилучає російські команди зі своєї футбольної гри "FIFA 22" і "NHL 22".

Mercedes-Benz Group у середу заявила, що призупинить експорт легкових автомобілів і мікроавтобусів до Росії, а також місцеві виробництва, дотримуючись аналогічних заходів, закрили Ford і BMW.

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