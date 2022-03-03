Netflix призупиняє всі проекти у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Netflix зупинив роботу над усіма проектами в Росії через вторгнення в Україну, повідомляє УНН з посиланням на Variety.
Деталі
Все більше світових компаній відмовляється працювати на російському ринку. Нині список налічує близько 100 компаній серед яких фінансові, технологічні, інформаційні та харчові гіганти.
У розробці стримера було чотири російських оригіналу, включно з серіалом кримінального трилера Даші Жук, який знімався і був призупинений. Серіал 1990-х років був другим оригінальним серіалом Netflix, який знімався в Росії після фільму «Анна К», який завершився минулого року. Компанія додала, що оцінює вплив поточних подій.
У понеділок The Walt Disney Company оголосила, що так само призупиняє всі театральні випуски в Росії , включно з фільмом Pixar «Turning Red», прем’єра якого в країні запланована на 10 березня. Через кілька годин після оголошення Warner Bros. «Бетмен» в Росії.
Додамо
Каннський кінофестиваль оголосив у вівторок, що не прийматиме російських делегацій або відвідувачів, які мають зв'язки з урядом країни-агресора, а фестиваль Series Mania і MipTV заявили, що не буде російської присутності на відповідних заходах відповідно до санкцій французького уряду проти Росії.