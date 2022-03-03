Netflix приостанавливает все проекты в России

Детали

Все больше мировых компаний отказывается работать на российском рынке. Сейчас список насчитывает около 100 компаний среди которых финансовые, технологические, информационные и пищевые гиганты.

В разработке стримера было четыре российских оригинала, включая сериалом криминального триллера Даши Жук, который снимался и был приостановлен. Сериал 1990-х годов был вторым оригинальным сериалом Netflix, который снимался в России после фильма "Анна К", который завершился в прошлом году. Компания добавила, что оценивает влияние текущих событий.

В понедельник The Walt Disney Company объявила, что так же приостанавливает все театральные выпуски в России , включая фильм Pixar "Turning Red", премьера которого в стране запланирована на 10 марта.

Добавим

Каннский кинофестиваль объявил во вторник, что не будет принимать российских делегаций или посетителей, имеющих связи с правительством страны-агрессора, а фестиваль Series Mania и MipTV заявили, что не будет российского присутствия на ответных мерах в соответствии с санкциями французского правительства против России.