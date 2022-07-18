H&M окончательно уходит из россии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. H&M, второй по величине в мире ритейлер модной одежды, заявил в понедельник, что решил свернуть свой бизнес в россии, присоединившись к списку полностью покидающих страну компаний, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Компания приостановила свою деятельность в россии в начале марта после вторжения москвы в Украину. россия была шестым по величине рынком для H&M, и компания увеличивала количество своих магазинов, одновременно сокращая число магазинов на многих других рынках.
"После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в россии", - заявила генеральный директор Хелена Хельмерссон.
Компания намерена временно открыть физические магазины на ограниченный период времени, чтобы допродать товар в россии.
Ожидается, что вся ликвидация обойдется примерно в 2 миллиарда шведских крон (191,3 миллиона долларов), из которых около 1 миллиарда крон повлияет на денежные потоки. Полная сумма будет включена как единовременные расходы в результаты за третий квартал.
Дополнение
В начале марта H&M приостановил бизнес в рф из-за ее нападения на Украину.