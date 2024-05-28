Комитет ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны рф и элементом политики геноцида

Комитет культуры Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) единогласно поддержал резолюцию "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира", которая закрепляет, что рф использует культурные "чистки" как инструмент войны, чтобы отрицать существование другой культурной идентичности. Об этом сообщила член парламентской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

Комитет культуры ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны РФ против Украины и элементом политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации. Только что Комитет по вопросам культуры ПАСЕ в Копенгагене единогласно поддержал мою резолюцию "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира" - написала Кравчук в Facebook.

Среди ключевых положений документа:

обеспечить полное возмещение ущерба на основе международного права, в частности, через реституцию, компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и гарантий неповторения разрушений;

повысить осведомленность о том, как пропаганда, колониальные и неоколониальные практики, в частности идеология "русского мира", могут создавать почву для нарушений международного права, в частности, в отношении культурного наследия;



предусмотреть санкции против всех, кто осуществляет или способствует незаконной передаче или торговле артефактами, проводит незаконные раскопки или использует артефакты в собственных целях (выставки, аукционы, научные публикации), а также обеспечить привлечение к ответственности органов власти и причастных государственных учреждений.



Как указала Кравчук, резолюция закрепляет, что рф использует культурные "чистки" как инструмент войны, чтобы отрицать существование другой культурной идентичности.

"Такие действия являются военными преступлениями и преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую нацию или по крайней мере ее часть, в частности, путем уничтожения украинской идентичности и культуры. Это часть кампании геноцида, которую рф проводит против украинского народа", - подчеркнула Кравчук.

За документ ПАСЕ будет голосовать на своей июньской сессии.

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