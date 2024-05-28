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Комітет ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни рф та елементом політики геноциду

Комітет ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни рф та елементом політики геноциду

Київ • УНН

 • 18707 перегляди

Комітет ПАРЄ з питань культури одноголосно визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни росії проти України та елементом її політики геноциду, спрямованої на знищення української нації.

Комітет культури Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно підтримав резолюцію "Протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру", яка закріплює, що рф використовує культурні "чистки" як інструмент війни, щоб заперечити існування іншої культурної ідентичності. Про це повідомила членкиня парламентської делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН

Комітет культури ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни рф проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації. Щойно Комітет з питань культури ПАРЄ у Копенгагені одноголосно підтримав мою резолюцію "Протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру"

- написала Кравчук у Facebook.

Серед ключових положень документа:

  • забезпечити повне відшкодування збитків на основі міжнародного права, зокрема, через реституцію, компенсацію, реабілітацію, сатисфакцію та гарантій неповторення руйнувань;
  •  підвищити обізнаність про те, як пропаганда, колоніальні та неоколоніальні практики, зокрема ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, зокрема, щодо культурної спадщини; 
  • передбачити санкції проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконній передачі або торгівлі артефактами, проводить незаконні розкопки або використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечити притягнення до відповідальності органів влади та причетних державних установ.

Як вказала Кравчук, резолюція закріплює, що рф використовує культурні "чистки"  як інструмент війни, щоб заперечити існування іншої культурної ідентичності. 

"Такі дії є воєнними злочинами та злочинами проти людяності і свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську націю або принаймні її частину, зокрема, шляхом знищення української ідентичності та культури. Це частина кампанії геноциду, яку рф проводить проти українського народу", - наголосила Кравчук. 

За документ ПАРЄ голосуватиме на  своїй червневій сесії.

ПАРЄ оголосила патріарха московського кирила та ієрархію рпц співучасниками воєнних злочинів18.04.24, 16:47 • 31609 переглядiв

Тетяна Краєвська

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