ПАСЕ объявила патриарха московского кирилла и иерархию рпц соучастниками военных преступлений

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ПАСЕ осуждает патриарха кирилла и иерархию русской православной церкви как соучастников военных преступлений россии против Украины, обвиняя их в продвижении идеологии "русского мира" для оправдания вторжения и называя его "священной войной".
ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева
Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте активов бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера Петра Кононенко, включая недвижимость, средства на банковских счетах, доли в компаниях, ценные бумаги, торговые марки, промышленные образцы и огнестрельное оружие.
ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева
Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте активов бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера Петра Кононенко, включая недвижимость, средства на банковских счетах, доли в компаниях, ценные бумаги, торговые марки, промышленные образцы и огнестрельное оружие.
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Делегация путина забронировала VIP-комнату в ресторане семьи экс-министра Казахстана в день смерти там его жены
В день смерти жены бывшего министра экономики Казахстана делегация путина забронировала VIP-комнату в ресторане, где она умерла.