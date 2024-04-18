ПАСЕ объявила патриарха московского кирилла и иерархию рпц соучастниками военных преступлений

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает все государства рассматривать патриарха московского кирилла и иерархию русской православной церкви соучастниками военных преступлений. В ПАСЕ поражены решением "русского собора", связанного с рпц, признать войну рф против Украины "священной". Об этом говорится в резолюции ПАСЕ от 17 апреля, передает УНН.

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Как говорится в резолюции, режим владимира путина придерживается неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую кремль превратил в инструмент пропаганды войны. Эту идеологию используют для уничтожения остатков демократии, милитаризации российского общества и оправдания внешней агрессии с целью расширения границ рф за счет украинских территорий.

Иерархия московского патриархата русской православной церкви, включая патриарха кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских" и призывая православных верующих жертвовать собой ради своей страны. Ассамблея поражена таким надругательством над религией и искажением христианской православной традиции режимом владимира путина и его ставленниками в иерархии московского патриархата - говорится в заявлении.

Отмечается, что Ассамблея осуждает подобную риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением.

Ассамблея призывает все государства рассматривать патриарха кирилла и иерархию русской православной церкви как идеологическое продолжение режима владимира путина, причастного к военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым от имени российской федерации и идеологии "русского мира" - резюмировали в ПАСЕ.

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