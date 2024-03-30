рпц мп связала нарративы кремля в попытке сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине - ISW

русская православная церковь мп, подконтрольная кремлю организация, провела собор и приняла идеологический документ, который связывает вместе кремлевские идеологические нарративы для формирования более широкой националистической идеологии вокруг войны в Украине. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

ISW в своем отчете отмечает, что "русская православная церковь московского патриархата (рпц мп), подконтрольная кремлю организация и известный инструмент в арсенале российской гибридной войны, провела 27 и 28 марта в москве всемирный русский народный собор и одобрила идеологический и политический документ, связывая вместе несколько кремлевских идеологических нарративов в явной попытке сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего россии".

Как отмечает ISW в отчете, "путин и кремлевские чиновники постепенно пытались разработать аморфные идеологические нарративы о войне в Украине и их геополитической конфронтации с Западом с начала полномасштабного вторжения, и рпц мп, похоже, предлагает более последовательную идеологическую основу для россиян".

"рпц мп обнародовала документ через неделю после теракта в "Крокус Сити Холле" и примерно за месяц до начала православной Страстной недели перед Пасхой, и, вероятно, стремится воспользоваться возросшей тревогой после теракта и ростом соблюдения русского православия, чтобы заручиться поддержкой желаемой ультранационалистической политики и идеологического видения", - указывают в ISW.

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