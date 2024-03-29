Всемирный русский народный собор принял приказ с геноцидной риторикой в отношении Украины: Лубинец готовит обращение в Совет ООН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец готовит обращение в экономический и социальный Совет ООН на предмет соответствия Всемирного русского народного собора (ВРНС) ценностям ООН. Накануне ВСНР принял приказ с геноцидной риторикой и неуважением к территориальной целостности Украины. Об этом Лубинец сообщил в Telegram, передает УНН.

Как сообщил Омбудсман, 27 марта в москве под председательством главы Всемирного русского народного собора, организации под эгидой РПЦ, утвердили приказ под названием "Настоящее и будущее русского мира". Документ, по словам Лубинца, адресуется органам законодательной и исполнительной власти в россии.

Приказ начинается с определения "специальной военной операции" (СВО) и ее роли в развитии "русского мира". Отмечается, что "после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния россии. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного россии и ее народу политического режима, так же как политического режима, управляемого из враждебного россии внешнего центра, должна быть полностью исключена - сообщил Омбудсман.

Он указал, что в приказе говорится также, что россия за счет оккупированных территорий и украинского населения, проживающего там, планирует решить свои демографические проблемы путем "массовой репатриации ... готовых к языковой и культурной интеграции", а также путем введения "системы образования для приведения в соответствие с основными параметрами суверенного российского мировоззрения".

Он отметил, что это имеет существенные последствия для сохранения украинской идентичности на ВОТ Украины и будет иметь непоправимые последствия для детей и молодежи.

Омбудсман Украины обратил внимание на этот документ по нескольким причинам:

Во-первых, это легализация пропагандистской деятельности на уровне центральных органов законодательной и исполнительной власти, которые входят в Президиум организации;

Во-вторых, заместителем председателя организации является Константин Малофеев, известный российский олигарх. Он был причастен к финансированию кампании по оккупации Крыма в 2014 году и в этот период находится под санкциями. Однако из-за их нарушения его конфискованное имущество в США передадут в Украину.



Кроме этого, несмотря на геноцидную риторику, неуважение к территориальной целостности суверенного государства - Украины, которую ведет российская политическая элита, а также подконтрольная ей ВСНР, эта организация имеет консультативный статус при Экономическом и социальном Совете ООН. Этот совет является центральным механизмом координации деятельности системы ООН и ее специализированных учреждений и надзора за вспомогательными органами в экономической, социальной, экологической и смежных сферах.



Поэтому я готовлю обращение в Экономический и Социальный Совет ООН на предмет соответствия приведенной неправительственной организации целям и задачам, соответствия ценностям ООН. Важно, что в резолюции Экономического и социального Совета отмечается, что организация должна играть важную роль в продвижении целей и задач ООН - сообщил Омбудсман.

Он также говорил, что рф пользуется доступом к специальным учреждениям и вспомогательным органам ООН, чтобы продвигать свои пропагандистские цели, сеять ненависть и неуважение к правам человека, мира и стабильности в мире.

РПЦ "конфискуют" украинские церкви на оккупированной территории Херсонской области