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Комик и военный Виктор Розовый рассказал, будет ли ходить после реабилитации

Комик и военный Виктор Розовый рассказал, будет ли ходить после реабилитации

Киев  •  УНН

14:03 • 6815 просмотра

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Военный и комик Виктор Розовый, который проходит реабилитацию после ранения, поделился планами возвращения к карьере. Он также объяснил свою критику ультрас "Карпат" и выполнил символический удар в матче.

Комик и военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады Виктор Розовый, который проходит реабилитацию после полученного тяжелого осколочного ранения головы, рассказал своим подписчикам в соцсети Instagram, что после реабилитации станет на ноги и продолжит карьеру комика, озвучил сроки восстановления, а также сообщил, не обиделись ли на него ультрас львовских "Карпат" после поединка против "Руха", пишет УНН.

Детали

Юморист и военный Виктор Розовый пообщался со своими подписчиками в соцсети Instagram, где ему задавали вопросы в сторис. В частности, Розовый рассказал, что в будущем снова станет на ноги, что после реабилитации продолжит карьеру комика.

На вопрос подписчиков, сколько времени еще будет длиться реабилитация, Розовый ответил: "До**я". Комик также заверил, что не планирует идти в политику после выздоровления. Он добавил, что пока не различает вкусы, что бы ни ел - шоколад или семечки.

Также на вопрос, в чем можно найти позитив, комик ответил: "В феминистках, ЛГБТ-военных и фансекторе "Карпат".

Дополнение

Первый символический удар в заключительном матче 10-го тура Украинской премьер-лиги между "Рухом" и "Карпатами" исполнил комик и военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады Виктор Розовый, который проходит реабилитацию после полученного тяжелого осколочного ранения головы.

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Сам Розовый перед стартом поединка рассказал УПЛ.ТВ, что в этом матче поддерживал "Рух". Он объяснил это решение тем, что к футбольному клубу "Карпаты" у него нет претензий, но есть очень большие претензии к фанатам львовского футбольного клуба.

"Когда фанаты всю жизнь поют "кто полезет в погреб, а кто под пули пойдет", а сами находятся во Львове, это ультрас львовских "Карпат". Я лично сейчас хейтер ультрас львовских "Карпат". Они еще сейчас "прыгают" почему-то на детей из академии "Руха". Вот львовские фанаты "Карпат". Это будут по телевизору показывать, вот знайте кто вы. Я когда-то тоже был ультрасом львовских "Карпат", но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним", - заявил Виктор Розовый.

Ранее Розовый входил в фанатское движение "Карпат". Существует версия, что Розового возмутил тот факт, что ультрас клуба обещал, что если начнется война, то они пойдут воевать, но этого не произошло.

В сторис у Розового спросили, не обиделись ли на него ультрас "Карпат".

"Да конечно, что обиделись, и вообще фан-сектор весь плакал. А лидер сегодня во Львове в кафе вместо латте, флет-вайт купил", - ответил комик.

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Напомним

В понедельник, 21 октября, был сыгран заключительный матч 10-го тура Украинской премьер-лиги, где было проведено первое львовское дерби между "Рухом" и "Карпатами". Поединок запомнился толкотней игроков после того, как Мирошниченко придержал руками Климчука, а затем вообще повалил на газон, а также перепалкой юных болельщиков.

Поединок завершился при минимальном счете в пользу "Карпат" - 1:0. Единственными голом отметился Жан Педрозу, который головой замкнул подачу Мирошниченко со штрафного.

Павел Башинский

Павел Башинский

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