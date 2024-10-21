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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Комик и военный Виктор Розовый выполнил символический удар в матче между "Рухом" и "Карпатами"

Комик и военный Виктор Розовый выполнил символический удар в матче между "Рухом" и "Карпатами"

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 18:26  •  3275 просмотра

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Виктор Розовый, военнослужащий 3-й ОШБ, выполнил первый удар в матче "Рух" - "Карпаты". Комик проходит реабилитацию после тяжелого осколочного ранения головы, полученного на фронте.

Первый символический удар в заключительном матче 10-го тура Украинской премьер-лиги между "Рухом" и "Карпатами" выполнил комик и военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады Виктор Розовый, который проходит реабилитацию после полученного тяжелого осколочного ранения головы. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию матча.

Детали

Перед началом поединка на стадионе "Арена Львов", где винниковский "Рух" принимал львовские "Карпаты", футболисты и болельщики призвали вернуть из плена военных полка "АЗОВ".

Также перед стартовым свистком, первый символический удар по мячу выполнил львовянин Виктор Розовый, который с начала полномасштабного вторжения рф в Украину присоединился в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, а сейчас проходит реабилитацию после полученного тяжелого осколочного ранения головы.

Сам Розовый перед стартом поединка рассказал УПЛ.ТВ, что в этом матче будет поддерживать "Рух".

Дополнение

Заключительный поединок 10-го тура УПЛ между "Рухом" и "Карпатами" завершился минимальной победой "львов" со счетом - 1:0. Единственный мяч под занавес первого тайма забил Жан Педрозу, который головой замкнул подачу Мирошниченко со штрафного.

Напомним

Бывший участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" и комик Виктор Розовый, который служит в 3 ОШБ, получил осколочное ранение головы на фронте и был прооперирован.

Павел Башинский

Павел Башинский

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