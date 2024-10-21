Комик и военный Виктор Розовый выполнил символический удар в матче между "Рухом" и "Карпатами"

Первый символический удар в заключительном матче 10-го тура Украинской премьер-лиги между "Рухом" и "Карпатами" выполнил комик и военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады Виктор Розовый, который проходит реабилитацию после полученного тяжелого осколочного ранения головы. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию матча.

Детали

Перед началом поединка на стадионе "Арена Львов", где винниковский "Рух" принимал львовские "Карпаты", футболисты и болельщики призвали вернуть из плена военных полка "АЗОВ".

Также перед стартовым свистком, первый символический удар по мячу выполнил львовянин Виктор Розовый, который с начала полномасштабного вторжения рф в Украину присоединился в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, а сейчас проходит реабилитацию после полученного тяжелого осколочного ранения головы.

Сам Розовый перед стартом поединка рассказал УПЛ.ТВ, что в этом матче будет поддерживать "Рух".

Дополнение

Заключительный поединок 10-го тура УПЛ между "Рухом" и "Карпатами" завершился минимальной победой "львов" со счетом - 1:0. Единственный мяч под занавес первого тайма забил Жан Педрозу, который головой замкнул подачу Мирошниченко со штрафного.

Напомним

Бывший участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" и комик Виктор Розовый, который служит в 3 ОШБ, получил осколочное ранение головы на фронте и был прооперирован.