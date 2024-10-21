Комік та військовий Віктор Розовий виконав символічний удар у матчі між “Рухом” та “Карпатами”
Київ • УНН
Віктор Розовий, військовослужбовець 3-ї ОШБ, виконав перший удар у матчі "Рух" - "Карпати". Комік проходить реабілітацію після важкого осколкового поранення голови, отриманого на фронті.
Перший символічний удар в заключному матчі 10-го туру Української прем’єр-ліги між "Рухом" та "Карпатами" виконав комік та військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Розовий, який проходить реабілітацію після отриманого важкого осколкового поранення голови. Про це пише УНН із посиланням на трансляцію матчу.
Деталі
Перед початком поєдинку на стадіоні "Арена Львів", де винниківський "Рух" приймав львівські "Карпати", футболісти та вболівальники закликали повернути з полону військових полку "АЗОВ".
Також перед стартовим свистком, перший символічний удар по м’ячу виконав львів’янин Віктор Розовий, який з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну доєднався до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, а зараз проходить реабілітацію після отриманого важкого осколкового поранення голови.
Сам Розовий перед стартом поєдинку розповів УПЛ.ТБ, що в цьому матчі підтримуватиме "Рух".
Доповнення
Заключний поєдинок 10-го туру УПЛ між "Рухом" та "Карпатами" завершився мінімальною перемогою "левів" із рахунком - 1:0. Єдиний м’яч під завісу першого тайму забив Жан Педрозу, який головою замкнув подачу Мірошніченка зі штрафного.
Нагадаємо
Колишній учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" та комік Віктор Розовий, який служить у 3 ОШБ, отримав осколкове поранення голови на фронті та був прооперований.