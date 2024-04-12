Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову

Бывший участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" и комик Виктор Розовый, который служит в 3 ОШБ, получил осколочное ранение головы на фронте и был прооперирован. Об этом сообщила его жена Ольга Розова на своей странице в Instagram, пишет УНН.

Детали

По словам жены, 21 марта во время выездного задания Виктор получил сложное осколочное ранение головы.

Это очень сложная травма, и трудно представить, чего только стоила эвакуация. Эти две недели медики и родные делали все, чтобы Витя преодолел период тяжелого состояния. Пока стоял вопрос его жизни, мы хотели сохранить информационную тишину - написала она.

Также жена сообщила, что Виктор пришел в себя и начал общаться с семьей. В ближайшее время он начнет реабилитацию. Также был организован сбор средств для поддержки семьи и для приобретения оборудования для медиков, которые спасли его жизнь.

Виктор очень волевой, поэтому делает невероятный успех. Он уже в сознании, пытается с нами общаться и набирается сил для реабилитации. У нас нет сомнений, что он полностью восстановится - пишет жена Виктора Розового.

Напомним

Министерство по делам ветеранов объявило свои основные направления деятельности: реабилитация (психологическая, физическая, спортивная), переквалификация и профессиональная адаптация для трудоустройства, поддержка ветеранского бизнеса, жилищные программы и диджитализация для предоставления услуг без бумажного документооборота.

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