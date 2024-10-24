Комік та військовий Віктор Розовий розповів, чи буде ходити після реабілітації

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9848 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 24608 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43265 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79269 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65385 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78060 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93447 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87274 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176791 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101158 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14487 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22174 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8542 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5880 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 4742 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 24614 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176791 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333139 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266640 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377196 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43268 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17754 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22907 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28630 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49473 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Комік та військовий Віктор Розовий розповів, чи буде ходити після реабілітації

Київ • УНН

 • 18665 перегляди

Військовий та комік Віктор Розовий, який проходить реабілітацію після поранення, поділився планами повернення до кар'єри. Він також пояснив свою критику ультрас "Карпат" та виконав символічний удар у матчі.

Комік та військовий Віктор Розовий розповів, чи буде ходити після реабілітації

Комік та військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Розовий, який проходить реабілітацію після отриманого важкого осколкового поранення голови, розповів своїм підписникам в соцмережі Instagram, що після реабілітації стане на ноги та продовжить кар’єру коміка, озвучив строки відновлення, а також повідомив, чи не образилися на нього ультрас львівських "Карпат" після поєдинку проти "Руху", пише УНН.

Деталі

Гуморист та військовий Віктор Розовий поспілкувався із своїми підписниками в соцмережі Instagram, де йому ставили питання в сторіс. Зокрема, Розовий розповів, що в майбутньому знову стане на ноги, що після реабілітації продовжить кар’єру коміка.

На запитання підписників, скільки часу ще буде тривати реабілітація, Розовий відповів: "До**я". Комік також запевнив, що не планує йти в політику після одужання. Він додав, що поки не розрізняє смаки, хоч би що їв – шоколад чи насіння.

Також на питання, у чому можна знайти позитив, комік відповів: "У феміністках, ЛГБТ-військових та фансекторі "Карпат".

Доповнення

Перший символічний удар в заключному матчі 10-го туру Української прем’єр-ліги між "Рухом" та "Карпатами" виконав комік та військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Розовий, який проходить реабілітацію після отриманого важкого осколкового поранення голови.

Гуморист з "Ліги сміху" Віктор Розовий на фронті отримав важке поранення в голову12.04.24, 11:38 • 103535 переглядiв

Сам Розовий перед стартом поєдинку розповів УПЛ.ТБ, що в цьому матчі підтримував "Рух". Він пояснив це рішення тим, що до футбольного клубу "Карпати" в нього немає претензій, але є дуже великі претензії до фанатів львівського футбольного клубу.

"Коли фанати все життя співають "хто полізе в льох, а хто під кулі піде", а самі знаходяться у Львові, це ультрас львівських "Карпат". Я особисто зараз хейтер ультрас львівських "Карпат". Вони ще зараз "пригають" чомусь на дітей з академії "Руха". Ось львівські фанати "Карпат". Це будуть по телевізору показувати, ось знайте хто ви. Я колись теж був ультрасом львівських "Карпат", але зараз взагалі не хочу мати ніякого відношення до них", – заявив Віктор Розовий.

Раніше Розовий входив до фанатського руху "Карпат". Існує версія, що Розового обурив той факт, що ультрас клубу обіцяв, що якщо розпочнеться війна, то вони підуть воювати, але цього не стало.

У сторіс у Розового запитали, чи не образились на нього ультрас "Карпат".

"Та звісно, що образились, та взагалі фан-сектор весь плакав. А лідер сьогодні у Львові в кав'ярні замість лате, флет-вайт купив", - відповів комік.

Комік та військовий Віктор Розовий виконав символічний удар у матчі між “Рухом” та “Карпатами” 21.10.24, 21:26 • 25532 перегляди

Нагадаємо

У понеділок, 21 жовтня, було зіграно заключний матч 10-го туру Української прем’єр-ліги, де було проведено перше львівське дербі між "Рухом" та "Карпатами". Поєдинок запам’ятався штовханиною гравців після того, як Мірошніченко притримав руками Климчука, а потім взагалі повалив на газон, а також перепалкою юних вболівальників.

Поєдинок завершився за мінімального рахунку на користь "Карпат" - 1:0. Єдиними голом відзначився Жан Педрозу, який головою замкнув подачу Мірошніченка зі штрафного.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійнаСпорт
Львів
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57