Комік та військовий Віктор Розовий розповів, чи буде ходити після реабілітації

Комік та військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Розовий, який проходить реабілітацію після отриманого важкого осколкового поранення голови, розповів своїм підписникам в соцмережі Instagram, що після реабілітації стане на ноги та продовжить кар’єру коміка, озвучив строки відновлення, а також повідомив, чи не образилися на нього ультрас львівських "Карпат" після поєдинку проти "Руху", пише УНН.

Деталі

Гуморист та військовий Віктор Розовий поспілкувався із своїми підписниками в соцмережі Instagram, де йому ставили питання в сторіс. Зокрема, Розовий розповів, що в майбутньому знову стане на ноги, що після реабілітації продовжить кар’єру коміка.

На запитання підписників, скільки часу ще буде тривати реабілітація, Розовий відповів: "До**я". Комік також запевнив, що не планує йти в політику після одужання. Він додав, що поки не розрізняє смаки, хоч би що їв – шоколад чи насіння.

Також на питання, у чому можна знайти позитив, комік відповів: "У феміністках, ЛГБТ-військових та фансекторі "Карпат".

Доповнення

Перший символічний удар в заключному матчі 10-го туру Української прем’єр-ліги між "Рухом" та "Карпатами" виконав комік та військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Розовий, який проходить реабілітацію після отриманого важкого осколкового поранення голови.

Гуморист з "Ліги сміху" Віктор Розовий на фронті отримав важке поранення в голову

Сам Розовий перед стартом поєдинку розповів УПЛ.ТБ, що в цьому матчі підтримував "Рух". Він пояснив це рішення тим, що до футбольного клубу "Карпати" в нього немає претензій, але є дуже великі претензії до фанатів львівського футбольного клубу.

"Коли фанати все життя співають "хто полізе в льох, а хто під кулі піде", а самі знаходяться у Львові, це ультрас львівських "Карпат". Я особисто зараз хейтер ультрас львівських "Карпат". Вони ще зараз "пригають" чомусь на дітей з академії "Руха". Ось львівські фанати "Карпат". Це будуть по телевізору показувати, ось знайте хто ви. Я колись теж був ультрасом львівських "Карпат", але зараз взагалі не хочу мати ніякого відношення до них", – заявив Віктор Розовий.

Раніше Розовий входив до фанатського руху "Карпат". Існує версія, що Розового обурив той факт, що ультрас клубу обіцяв, що якщо розпочнеться війна, то вони підуть воювати, але цього не стало.

У сторіс у Розового запитали, чи не образились на нього ультрас "Карпат".

"Та звісно, що образились, та взагалі фан-сектор весь плакав. А лідер сьогодні у Львові в кав'ярні замість лате, флет-вайт купив", - відповів комік.

Комік та військовий Віктор Розовий виконав символічний удар у матчі між “Рухом” та “Карпатами”

Нагадаємо

У понеділок, 21 жовтня, було зіграно заключний матч 10-го туру Української прем’єр-ліги, де було проведено перше львівське дербі між "Рухом" та "Карпатами". Поєдинок запам’ятався штовханиною гравців після того, як Мірошніченко притримав руками Климчука, а потім взагалі повалив на газон, а також перепалкою юних вболівальників.

Поєдинок завершився за мінімального рахунку на користь "Карпат" - 1:0. Єдиними голом відзначився Жан Педрозу, який головою замкнув подачу Мірошніченка зі штрафного.