Розгром у Києві, сенсація в Житомирі, штовханина у Львові - результат 10 туру УПЛ

Столичне "Динамо" продовжує очолювати турнірну таблицю після перемоги у київському дербі із вболівальниками на деревах, перемога "Шахтаря" із скандалом в кінці матчу, перше львівське дербі, яке супроводжувалося штовханиною та протистоянням вболівальників, сенсація в Житомирі, де столичний "Лівий берег" відібрав очки у "Полісся" - так завершився черговий 10 тур Української прем’єр ліги. УНН вирішив розповісти результати, нові досягнення та чим запам’ятається черговий тур УПЛ.

Деталі

Мінімальна перемога зі скандалом в кінці матчу

В першому матчі 10-го туру УПЛ донецький "Шахтар" завітав до ковалівського "Колоса", який в цьому сезоні не хапає зірок з неба. Однак, саме ковалівцям вдалося нав’язати боротьбу грізному "Шахтарю". Вже у дебюті поєдинку Болівар після подачі з кутового пробив головою у дев’ятку, але Різник виручив свою команду. Вже за 10 хвилин "Колос" створив чудову комбінацію, Велетень увірвався до штрафного, де прострілив на все того ж Болівара, який з кількох метрів не влучив у ворота, якому навіть ніхто не заважав.

"Шахтар" відповів епізодом Егіналду, а вже за декілька хвилин захисник "Колоса" Краснічі пробивав головою після подачі з кутового, але Різник був на висоті. До слова, Краснічі ще скаже своє слово в цьому матчі.

До кінця тайму команди обмінювалися моментами, але забити не вдалося жодній із команд. Другий тайм також нагадував "гойдалки" зі сторони обох команд. Що "Колос", що "Шахтар" одразу відповідали моментами одна одній. Але розв’язка наступила на 59-й хвилині, коли вищезгаданий Краснічі зрізав м’яч у власні ворота, після прострілу Зубкова - 1:0 на користь "гірників".

Після цього епізоду "Колос" дещо зловив "дизмораль" та закрився в обороні, але на 92-й хвилині стався скандальний епізод, який забрав у "хліборобів" заліковий бал. Захисник "Шахтаря" Юхим Конопля зрізав м'яч у свої ворота після прострілу з правого флангу. Однак арбітр скасував гол через порушення правил - нападник "Колоса" Дієго порушив правила проти захисника "Шахтаря" Педро Енріке перед цим епізодом.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Шахтаря" - 1:0, який вже почав підготовку до матчу чергового туру Ліги чемпіонів проти лондонського "Арсеналу", за який виступає наш співвітчизник Олександр Зінченко, який свого часу пройшов академію "Шахтаря".

Олександр Зінченко (праворуч)

До слова, колишній рефері ФІФА Сергій Шебек розкритикував роботу суддів через скасований гол "Колоса" у ворота "Шахтаря".

"Ми знову побачили суддівські ляпи. Не можна сказати, що це скандал, але погану роботу бригади арбітрів можна констатувати", - сказав Шебек.

"Олександрія" мінімально переграє "Ворсклу" і продовжує дихати в спину "Динамо"

В першому матчі суботи до "Олександрії", яка нав’язує боротьбу "Динамо" за лідерські позиції, завітала полтавська "Ворскла". Вже за традицією для колективу із Олександрії, символічний удар по м’ячу виконали дружина загиблого воїна Олександра Порплиці Анна та син Максим.

"Наприкінці 2023 року, на війні, під час виконання бойового завдання, потрапивши під мінометний обстріл на донецькому напрямку, загинув наш земляк – солдат Олександр Порплиця. До війни Олександр працював за кордоном. Щойно розпочалася війна – повернувся додому і вступив до лав ЗСУ. Був нагороджений відзнакою президента "За участь в антитерористичній операції". На початку 23–го року в молодій сім’ї народився синочок. Олександр більше за все хотів, щоб у його сина було безхмарне майбутнє в незалежній і квітучій Україні", - повідомили в "Олександрії".

"Жовто-чорні" заволоділи територіальною перевагою зі стартових хвилин. Вже на початку поєдинку Козак головою пробив у руки Ісенку після передачі Бєляєва. Утім, надалі оборона полтавців уміло гасила атакувальні випади господарів.

Спалах активності відбувся наприкінці першого тайму. Спочатку Беззера був близький до того, щоб відкрити рахунок в матчі, але м’яч по зрадницьки пройшов повз стійку, а вже за декілька хвилин Філіппов пробив точнісінько, як Беззера.

У відповідь Чорноморець ударом головою розім'яв Єрмакова. На початку другого тайму "Олександрія" продовжила тиснути, що вилилося у забитий м’яч через 10 хвилин після старту тайму. "Ворскла" не змогла вдало вийти з оборони, що призвело до обрізки біля власних воріт, Кравченко підхопив м’яч на фланзі і м’яко подав на голову Бєляєву, який замкну дальню стійку - 1:0.

До кінця тайму "Олександрія" атакувала, але не змогла подвоїти перевагу, а "Ворскла" так і не змогла скористатися своїми моментами, хоча їх було не так вже і багато. Фінальний свисток зафіксував знову мінімальну нічию в турі - 1:0, яка дозволила не відставати від "Динамо" в таблиці.

Столичне дербі, яке завершилося розгромом, або розминка перед "Ромою"

В другому матчі суботи відбулося столичне дербі - київська "Оболонь", яка перебуває на передостанньому місці, приймала київське "Динамо", яке перед цим матчем, хоч і ненадовго, втратило лідерські позиції, пропустивши вперед себе "Олександрію".

Наразі вболівальники не можуть заповнювати повні місця на стадіоні через обмеження, але деяким вболівальникам так хотілося подивитися футбол, що навіть деякі з них залізли на дерево із пляшкою пива, або ж дивилися поєдинок із балконів сусідніх будинків.

Гравці "Динамо" з перших хвилин стали грати першим номером, підпорядкувавши м'яч собі, що вилилося у забитий гол вже на 11-й хвилині - Ванат пробіг флангом, прострілив до штрафного, де після серії рикошетів та метушні у штрафному, Шапаренку все ж таки вдалося відправити м’яч у сітку воріт - 1:0.

"Оболонь" одразу відповіла ударом Таранухи, але він був легким для Бущана, а от вже за декілька хвилин, автор першого голу Шапаренко кинув у прорив Ваната, який увірвався до штрафного, де його скосив Дубко - арбітр призначив пенальті, а сам постраждалий вдало його реалізував - 2:0.

За 8 хвилин Ванату вже асистував Бражко - півзахисник запистив Ваната по флангу, який не зустрівши спротиву, увірвався спокійно до штрафного та пробив у нижній кут - 3:0. За 6 хвилин Ванат міг оформлювати хеттрик, але перегравши голкіпера, влучив у стійку.

Вже в дебюті другого тайму, "Динамо" вдалося організувати чудову контратаку, яка завершилася потужним ударом Караваєва, який встановив - 4:0 на табло.

Однак, вже за хвилину "Оболонь" розіграла чудову комбінацію, яка завершилася автоголом Тараса Михавка - 4:1.

Головний тренер "Динамо" після матчу пожартував, що Михавко не йде з поля без забитого голу. До слова, в матчі 9 туру проти "Кривбасу" Михавко також забив м’яч у власні ворота, а от в матчі в рамках кваліфікації на молодіжне Євро-2025 забив у ворота збірної Англії, але, на жаль, цей гол не приніс перемоги нашим збірникам. Тож захисник "Динамо" за останні три матчі має в своєму активі три голи, з яких два - у власні ворота.

"Знову автогол Михавко? Жартуємо, що без гола не йде з поля. Підтримуємо його, таке трапляється", - сказав після матчу Шовковський.

Вже на 73-й хвилині Бражко більярдним ударом точнісінько у нижній кут поставив крапку в матчі, довівши рахунок до непристойного - 5:1. "Динамо" дещо покращило собі настрій перед грою в Лізі Європи проти італійської "Роми", за яку виступає український форвард Артем Довбик.

Артем Довбик у формі "Динамо"

Аутсайдер сенсаційно відбирає очки

В заключному матчі суботи до житомирського "Полісся", який нав’язує боротьбу лідерам, завітав столичний "Лівий берег", який перебуває у зоні вильоту. За традицією перед стартом поєдинку прозвучав Державний гімн України, який виконав 11-річний Нікіта Гуща, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, студент вокальної студії BRAND SCHOOL.

Символічний перший удар по м’ячу зробив Олег Толстов - старший сержант 152 окремої єгерської бригади, який виконував бойові завдання на Сумщині, отримав контузію на передовій в Харківській області, діючий військовий, який нині захищає місто Покровськ.

Тренер ФК "Полісся" Імад Ашур вручив футболку та шалик команди виконавцю.

В перші 10 хвилин саме "Лівий берег" гостріше атакував, а вже ближче до екватору тайму активізувалося "Полісся". Спочатку півзахисник киян Когут пробив вище воріт, а вже згодом захиснику "вовків" не вдалося замкнути дальню стійку. Також можна згадати удар Крушинського, який пройшов вище воріт.

Після перерви обидві команди активізувалися та провели чудові атаки: спочатку удар Дедуха парирував голкіпер житомирян, а "лелеки" вибігли в контратаку, який завершував Сіднней, який пробив повз дальню стійку. Господарі поля відповіли майже одразу: Крушинський пробив головою після кутового, але Механів впорався з ударом. Під завісу матчу Михайліченко класно пробив з неробочої ноги, але кіпер киян знову врятував свою команду.

Фінальний свисток зафіксував "сухі" нулі на табло, яка не дозволила "Поліссю" підібратися до лідерів чемпіонату.

"ЛНЗ" впевнено розібрався із невдахою з двома незабитими пенальті

В першому матчі неділі до черкаського "ЛНЗ" завітав невдаха чемпіонату "Інгулець", який ще не знає смаку перемог в цьому сезоні. Футболісті "Інгульця" футболісти "Інгульця" вийшли в футболках в пам'ять про Віталія Поворознюка, сина власника ФК "Інгулець", який помер у віці 34 років.

Власник ФК "Інгулець" Поворознюк заявив про смерть сина

Перший удар по м’ячу в переможну матчі проти Інгульця виконав старший солдат, Павло Жилін, який долучився до лав ЗСУ у 2020 році. Повномасштабне вторгнення зустрів у складі 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Боровся за територіальну цілісність поблизу села Мошун, міст Соледар, Торецьк, Бахмут.

4 липня 2022 року отримав поранення на Донеччині. Нині є учасником команди серед спортсменів - ветеранів війни.

Матч розпочався активно зі сторони господарів поля. Вже на 15 хвилині "ЛНЗ" отримав право на пенальті за гру рукою захисника "Інгульця" Дубілея у власному штрафному. Шота Нонікашвілі взявся виконувати удар, але не зміг переграти Паламарчука, який вгадав напрямок удару.

Вже на 35 хвилині "ЛНЗ" створив момент: Топалов прорвався флангом, подав на Яшарі, який зльоту потужно пробив по воротам Паламарчука. Голкіпер з першим ударом впорався, але першим на добиванні опинився Путря, який розстріляв голкіпера з кількох метрів - 1:0.

На 41-й хвилині Яшарі знову не пощастило, хоч він і забив гол, але арбітр його скасував через офсайд. За декілька миттєвостей "Інгулець" відповів своїм моментом і м’яч влучив прямо в руку захиснику "ЛНЗ". Арбітр спочатку вагався призначати пенальті, але після перегляду ВАР все ж таки призначив. Мельничук взявся виконувати удар, але в цей раз вже кіпер "ЛНЗ" був на висоті.

По перерві малюнок гри не змінився і "ЛНЗ" все більше атакували. Саме черкащани змогли подвоїти перемогу: після серії рикошетів м’яч після удару Путрі опинився у сітці воріт - 2:0.

Після цього вже "Інгулець" активізувався, але їхні удари виявлялися не точними. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу "ЛНЗ", а "Інгулець" продовжує залишатися на останньому місці.

"Чорноморець" та "Верес" сильнішого не виявили

В ще одному матчі неділі до одеського "Чорноморця" завітав рівненський "Верес", які дихають в спину одна одній в турнірній таблиці, тому перемога була необхідна обом командам.

Перший символічний удар по м'ячу зробив підполковник Національної гвардії України, засновник телеграм-каналу "Повітряна тривога" Сергій Судець. Від клубу та його вболівальників подяку пану Сергію вручив генеральний директор ФК "Чорноморець" Анатолій Мисюра.

Поєдинок активно почали господарі: якщо спочатку кіпер "Вереса" потягнув удар Петряка, то вже у другому епізоді був безсилий, хоча допоміг власний захисник Морозко, який зрізав м’яч у власні ворота - 1:0.

"Верес" відповів своїм моментом лише на 34 хвилині, коли Годя пробив повз ворота. До кінця тайму команди мали по моменту, але голкіпери впоралися. Після перерви активно виглядав "Верес", який створював безліч момент біля воріт "Чорноморця", що вилилося у забитий гол на 65-й хвилині: Вовченко вдало скористався скидкою партнера в штрафному та потужно пробив повз Рудька - 1:1, який і встановив остаточний рахунок на табло.

"Зорю" продовжує лихоманити, а "Кривбас" виривається вперед

В заключному матчі неділі до луганської "Зорі" в Київ на стадіон ім. Валерія Лобановського завітав криворізький "Кривбас". У дебюті гострішим був луганський колектив. Вже на 4 хвилині Джордан небезпечно пробивав по воротах, але Кліщук потягнув, а вже за хвилину Мічін із зони перед штрафним закрутив м'яч у руки Кліщуку.

"Кривбас" відповів всередині тайму - Аморозо пробив у кут воріт, але Турбаєвський в класному стрибку парирував удар. Згодом момент змарнував Соса, який пробив повз ворота.

На початку другого тайму Сосі вдалося реабілітуватися за попередній момент - форвард "Кривбасу" продавив Джордана та потужно пробив у дальній кут - 1:0. Вже за дві хвилини Соса міг подвоювати перевагу, але "Зорю" виручила стійка. Буквально за декілька секунд удар Аморозо прийняла на себе поперечка.

"Зоря" активізувалася ближче до завершення поєдинку, але луганчанам вже не вистачило часу. Свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу "Кривбаса" - 1:0.

Гаряче львівське дербі, Віктор Розовий, штовханина та протистояння вболівальників

В заключному матчі туру, який був зіграний на "Арені Львів", зійшлися дві львівські команди - "Рух" та "Карпати". "Рух" підходив до львівського дербі на 7 місці в турнірній таблиці, а "Карпати" відставали від земляків на чотири пункти, перебуваючи на 11-й сходинці.

Як раніше писав УНН, перед стартом поєдинку футболісти та вболівальники закликали повернути з полону військових полку "АЗОВ", а перший символічний удар по м’ячу виконав львів’янин Віктор Розовий, який з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну доєднався до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, а зараз проходить реабілітацію після отриманого важкого осколкового поранення голови.

Комік та військовий Віктор Розовий виконав символічний удар у матчі між “Рухом” та “Карпатами”

З перших хвилин активним виглядав "Рух", який створював напівмоменти, але до акцентованого удару не доходило. "Карпати" близько до екватору поєдинку оговталися та створили більш-менш гострий епізод - Адамюк метрів з 30 приклався по м’ячу, але Ледвій впорався. За кілька миттєвостей Очеретько отримав м'яч у перспективній позиції на куті штрафного "Руха", пробив, але примудрився влучити у партнера по команді Бруніньо.

Перший тайм нагадував гойдалка: обидві команди одразу відповідали одна одній на моменти - півзахисник "Руха" Карабін класно пробив у ближній кут Кемкіна, але кіпер був на висоті. Але все ж таки удача посміхнулася "Карпатам": під завісу першого тайму забив Жан Педрозу, який головою замкнув подачу Мірошніченка зі штрафного.

Одразу після перерви активніше за виглядали "Карпати", зокрема, непогану атаку організував Очеретько, але після прострілу м’яч через серію рикошетів опинився в руках Ледвія. Однак вже до середини тайму "Рух" перехопив ініціативу. Спочатку Роман подав до штрафного і м’яч, нікого не торкнувшись із гравців, влучив у стійку, а вже згодом Кемкін потягнув удар Кемкіна. "Рух" був близький, щоб зрівняти рахунок, але захисники "Карпат" вдало гасили атаки.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Карпат" у першому львівському дербі.

Головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко після матчу заявив, що присвячує цю перемогу фанатам свого клубу, якій зараз знаходяться на фронті.

"Перед грою я зустрічався з нашими фанатами, ми спілкувалися досить тепло, вони пояснювали, що це для них значить. У "Карпат" дуже багато фанатів, але більшість з них, ті, хто старші, знаходяться на фронті. Вони дуже переживали за цей матч, що це перше дербі. (...) Тому ця перемога – для тих людей, які зараз перебувають там, яким не дуже комфортно, не дуже легко, але вони роблять цю справу. І ми хотіли би подарувати їм цю перемогу", – сказав Лупашко.

Також зазначимо, що цей поєдинок запам’ятався штовханиною після того, як Мірошніченко притримав руками Климчука, а потім взагалі повалив на газон.

Окрім того, в перерві справжні вболівальники обох команд вирішили довести, хто є сильнішим.

Турнірна таблиця виглядає наступним чином:

