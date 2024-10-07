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Власник ФК "Інгулець" Поворознюк заявив про смерть сина

Київ • УНН

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Віталій Поворознюк, син власника ФК "Інгулець", помер у віці 34 років. Батько описав його як добру, щиру людину, яка прагнула допомагати іншим і була його гордістю та опорою.

Власник футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк заявив про смерть сина Віталія, передає УНН.

"Сьогодні помер мій син... Разом із ним померла частина моєї Душі. Моє серце розривається на шматки. Я любив його і завжди буду любити. Віталій - це моя гордість, моя опора, моя надія, я завжди знав, що він продовжить мої справи. Він був дуже добрим, щирим, справедливим, співчутливим. З самого дитинства і до сьогоднішнього дня він прагнув допомагати усім, кого знав, хотів, щоб усі були щасливі. Віталій розумний, чесний, мій син самовіддано працював і я бачив, які він робить успіхи. Мені дуже боляче, дуже шкода... Ніколи не міг подумати, що буду хоронити свого сина", - написав Поворознюк.

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Він зауважив, що Віталій гідно прожив своє надто коротке життя.

"... йому було лише 34 роки, він хороший син, надійний брат, коханий чоловік, люблячий батько, душа компаній і приклад для друзів.

Поховання відбудеться о 12 годині (08.10). Вдячний всім, хто підтримає нашу родину", - резюмував Поворознюк.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Суспільство

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