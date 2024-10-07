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Владелец ФК "Ингулец" Поворознюк заявил о смерти сына

Владелец ФК "Ингулец" Поворознюк заявил о смерти сына

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 18:54  •  6132 просмотра

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Виталий Поворознюк, сын владельца ФК "Ингулец", умер в возрасте 34 лет. Отец описал его как доброго, искреннего человека, который стремился помогать другим и был его гордостью и опорой.

Владелец футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк заявил о смерти сына Виталия, передает УНН.

«Сегодня умер мой сын... Вместе с ним умерла часть моей души. Мое сердце разрывается на куски. Я любил его и всегда буду любить. Виталий - это моя гордость, моя опора, моя надежда, я всегда знал, что он продолжит мои дела. Он был очень добрым, искренним, справедливым, сочувствующим. С самого детства и до сегодняшнего дня он стремился помогать всем, кого знал, хотел, чтобы все были счастливы. Виталий умный, честный, мой сын самоотверженно работал и я видел, какие он делает успехи. Мне очень больно, очень жаль... Никогда не мог подумать, что буду хоронить своего сына», - написал Поворознюк.

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Он отметил, что Виталий достойно прожил свою слишком короткую жизнь.

«... ему было всего 34 года, он хороший сын, надежный брат, любимый муж, любящий отец, душа компаний и пример для друзей.

Похороны состоятся в 12 часов (08.10). Благодарен всем, кто поддержит нашу семью», - резюмировал Поворознюк.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество