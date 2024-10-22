Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Столичное "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу после победы в киевском дерби с болельщиками на деревьях, победа "Шахтера" со скандалом в конце матча, первое львовское дерби, которое сопровождалось толкотней и противостоянием болельщиков, сенсация в Житомире, где столичный "Левый берег" отобрал очки у "Полесья" - так завершился очередной 10 тур Украинской премьер-лиги. УНН решил рассказать результаты, новые достижения и чем запомнится очередной тур УПЛ.

Детали

Минимальная победа со скандалом в конце матча

В первом матче 10-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" посетил ковалевский "Колос", который в этом сезоне не хватает звезд с неба. Однако, именно ковалевцам удалось навязать борьбу грозному "Шахтеру". Уже в дебюте поединка Боливар после подачи с углового пробил головой в девятку, но Ризнык выручил свою команду. Уже через 10 минут "Колос" создал великолепную комбинацию, Великан ворвался в штрафную, где прострелил на все того же Боливара, который с нескольких метров не попал в ворота, которому даже никто не мешал.

"Шахтер" ответил эпизодом Эгиналду, а уже через несколько минут защитник „Колоса" Красничи пробивал головой после подачи с углового, но Ризнык был на высоте. К слову, Красничи еще скажет свое слово в этом матче.

До конца тайма команды обменивались моментами, но забить не удалось ни одной из команд. Второй тайм также напоминал "качели" со стороны обеих команд. Что "Колос", что "Шахтер" сразу отвечали моментами друг другу. Но развязка наступила на 59-й минуте, когда вышеупомянутый Красничи срезал мяч в собственные ворота, после прострела Зубкова - 1:0 в пользу "горняков".

После этого эпизода "Колос" несколько поймал "дизмораль" и закрылся в обороне, но на 92-й минуте произошел скандальный эпизод, который забрал у "хлеборобов" зачетный балл. Защитник "Шахтера" Ефим Конопля срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга. Однако арбитр отменил гол из-за нарушения правил - нападающий "Колоса" Диего нарушил правила против защитника "Шахтера" Педро Энрике перед этим эпизодом.

Финальный свисток зафиксировал победу "Шахтера" - 1:0, который уже начал подготовку к матчу очередного тура Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", за который выступает наш соотечественник Александр Зинченко, в свое время прошедший академию "Шахтера".

Александр Зинченко (справа)

К слову, бывший рефери ФИФА Сергей Шебек раскритиковал работу судей из-за отмененного гола "Колоса" в ворота "Шахтера".

"Мы снова увидели судейские ляпы. Нельзя сказать, что это скандал, но плохую работу бригады арбитров можно констатировать", - сказал Шебек.

"Александрия" минимально переигрывает "Ворсклу" и продолжает дышать в спину "Динамо"

В первом матче субботы к "Александрии", которая навязывает борьбу "Динамо" за лидерские позиции, пришла полтавская "Ворскла". Уже по традиции для коллектива из Александрии, символический удар по мячу выполнили жена погибшего воина Александра Порплици Анна и сын Максим.

"В конце 2023 года, на войне, во время выполнения боевого задания, попав под минометный обстрел на Донецком направлении, погиб наш земляк – солдат Александр Порплица. До войны Александр работал за границей. Только началась война-вернулся домой и вступил в ряды ВСУ. Был награжден знаком отличия президента"за участие в антитеррористической операции". В начале 23-го года в молодой семье родился сынишка. Александр больше всего хотел, чтобы у его сына было безоблачное будущее в независимой и цветущей Украине", - сообщили в "Александрии".

"Желто-черные" завладели территориальным преимуществом со стартовых минут. Уже в начале поединка казак головой пробил в руки песенку после передачи Беляева. Впрочем, в дальнейшем оборона полтавчан умело гасила атакующие выпады хозяев.

Вспышка активности произошла в конце первого тайма. Сначала Беззера был близок к тому, чтобы открыть счет в матче, но мяч предательски прошел мимо стойки, а уже через несколько минут Филиппов пробил точно, как Беззера.

В ответ Черноморец ударом головой размял Ермакова. В начале второго тайма "Александрия" продолжила давить, что вылилось в забитый мяч через 10 минут после старта тайма. "Ворскла" не смогла удачно выйти из обороны, что привело к обрезке у собственных ворот, Кравченко подхватил мяч на фланге и мягко подал на голову Беляеву, который замкнул дальнюю стойку - 1:0.

К концу тайма "Александрия "атаковала, но не смогла удвоить преимущество, а" Ворскла " так и не смогла воспользоваться своими моментами, хотя их было не так уж и много. Финальный свисток зафиксировал вновь минимальную ничью в туре - 1:0, которая позволила не отставать от "Динамо" в таблице.

Столичное дерби, завершившееся разгромом, или разминка перед "Ромой"

Во втором матче субботы состоялось столичное дерби - киевская "Оболонь", которая находится на предпоследнем месте, принимала киевское "Динамо", которое перед этим матчем, хоть и ненадолго, потеряло лидерские позиции, пропустив вперед себя "Александрию".

Сейчас болельщики не могут заполнять полные места на стадионе из-за ограничений, но некоторым болельщикам так хотелось посмотреть футбол, что даже некоторые из них залезли на дерево с бутылкой пива, или же смотрели поединок с балконов соседних домов.

Игроки "Динамо" с первых минут стали играть первым номером, подчинив мяч себе, что вылилось в забитый гол уже на 11-й минуте - Ванат пробежал флангом, прострелил в штрафную, где после серии рикошетов и суеты в штрафной, Шапаренко все же удалось отправить мяч в сетку ворот - 1:0.

"Оболонь" сразу ответила ударом Таранухи, но он был легким для Бущана, а вот уже через несколько минут, автор первого гола Шапаренко бросил в прорыв Ваната, который ворвался в штрафную, где его скосил Дубко - арбитр назначил пенальти, а сам пострадавший удачно его реализовал - 2:0.

Через 8 минут Ванату уже ассистировал Бражко - полузащитник запистил Ваната по флангу, который не встретив сопротивления, ворвался спокойно в штрафную и пробил в нижний угол - 3:0. За 6 минут Ванат мог оформлять хеттрик, но переиграв голкипера, попал в стойку.

Уже в дебюте второго тайма, "Динамо" удалось организовать великолепную контратаку, которая завершилась мощным ударом Караваева, который установил - 4:0 на табло.

Однако, уже через минуту "Оболонь" разыграла великолепную комбинацию, которая завершилась автоголом Тараса Михавко - 4:1.

Главный тренер "Динамо" после матча пошутил, что Михавко не уходит с поля без забитого гола. К слову, в матче 9 тура против "Кривбасса" Михавко также забил мяч в собственные ворота, а вот в матче в рамках квалификации на молодежное Евро-2025 забил в ворота сборной Англии, но, к сожалению, этот гол не принес победы нашим сборникам. Поэтому защитник "Динамо" за последние три матча имеет в своем активе три гола, из которых два - в собственные ворота.

"Опять автогол Михавко? Шутим, что без гола не уходит с поля. Поддерживаем его, такое случается", - сказал после матча Шовковский.

Уже на 73 - й минуте Бражко бильярдным ударом точь-в-точь в нижний угол поставил точку в матче, доведя счет до неприличного-5:1. "Динамо" несколько улучшило себе настроение перед игрой в Лиге Европы против итальянской "Ромы", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик.

Артем Довбик в форме "Динамо"

Аутсайдер сенсационно отбирает очки

В заключительном матче субботы в Житомирский" Полесье", который навязывает борьбу лидерам, посетил столичный" Левый берег", который находится в зоне вылета. По традиции перед стартом поединка прозвучал Государственный гимн Украины, который исполнил 11-летний Никита гуща, лауреат всеукраинских и международных конкурсов, студент вокальной студии BRAND SCHOOL.

Символический первый удар по мячу сделал Олег Толстов - старший сержант 152 отдельной егерской бригады, выполнявший боевые задачи на Сумщине, получил контузию на передовой в Харьковской области, действующий военный, ныне защищающий город Покровск.

Тренер ФК "Полесье" Имад Ашур вручил футболку и шарф команды исполнителю.

В первые 10 минут именно "левый берег" острее атаковал, а уже ближе к экватору тайма активизировалось "Полесье". Сначала полузащитник киевлян Когут пробил выше ворот, а уже впоследствии защитнику "Волков" не удалось замкнуть дальнюю стойку. Также можно вспомнить удар Крушинского, который прошел выше ворот.

После перерыва обе команды активизировались и провели отличные атаки: сначала удар Дидуха парировал голкипер житомирян, а "аисты" выбежали в контратаку, который завершал Сидней, пробивший мимо дальней стойки. Хозяева поля ответили почти сразу: Крушинский пробил головой после углового, но Механов справился с ударом. Под занавес матча Михайличенко классно пробил с нерабочей ноги, но кипер киевлян снова спас свою команду.

Финальный свисток зафиксировал " сухие "нули на табло, которая не позволила" Полесью " подобраться к лидерам чемпионата.

"ЛНЗ" уверенно разобрался с неудачником с двумя незабитыми пенальти

В первом матче воскресенья в Черкасский " ЛНЗ "пожаловал неудачник чемпионата" Ингулец", который еще не знает вкуса побед в этом сезоне. Футболисты "Ингульца" футболисты " Ингульца "вышли в футболках в память о Виталии Поворознюке, сыне владельца ФК" Ингулец", который умер в возрасте 34 лет.

Владелец ФК "Ингулец" Поворознюк заявил о смерти сына

Первый удар по мячу в победном матче против Ингульца исполнил старший солдат, Павел Жилин, который присоединился к рядам ВСУ в 2020 году. Полномасштабное вторжение встретил в составе 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Боролся за территориальную целостность вблизи села Мощун, городов Соледар, Торецк, Бахмут.

4 июля 2022 года получил ранения в Донецкой области. Сейчас является участником команды среди спортсменов-ветеранов войны.

Матч начался активно со стороны хозяев поля. Уже на 15 минуте "ЛНЗ" получил право на пенальти за игру рукой защитника "Ингульца" Дубилея в собственной штрафной. Шота Ноникашвили взялся исполнять удар, но не смог переиграть Паламарчука, который угадал направление удара.

Уже на 35 минуте "ЛНЗ" создал момент: Топалов прорвался флангом, подал на яшаре, который слета мощно пробил по воротам Паламарчука. Голкипер с первым ударом справился, но первым на добивании оказался Путря, расстрелявший голкипера с нескольких метров - 1:0.

На 41-й минуте Яшаре снова не повезло, хоть он и забил гол, но арбитр его отменил из-за офсайда. Через несколько мгновений " Ингулец "ответил своим моментом и мяч попал прямо в руку защитнику"ЛНЗ". Арбитр сначала колебался назначать пенальти, но после просмотра ВАР все же назначил. Мельничук принялся выполнять удар, но в этот раз уже кипер "ЛНЗ" был на высоте.

После перерыва рисунок игры не изменился и "ЛНЗ" все больше атаковали. Именно черкащане смогли удвоить победу: после серии рикошетов мяч после удара Путри оказался в сетке ворот - 2:0.

После этого уже "Ингулец" активизировался, но их удары оказывались не точными. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "ЛНЗ", а "Ингулец" продолжает оставаться на последнем месте.

"Черноморец" и "Верес" сильнейшего не выявили

В еще одном матче воскресенья одесского " Черноморца "посетил ровенский" Верес", которые дышат в спину друг другу в турнирной таблице, поэтому победа была необходима обеим командам.

Первый символический удар по мячу сделал подполковник Национальной гвардии Украины, основатель телеграм-канала "Воздушная тревога" Сергей Судец. От клуба и его болельщиков благодарность господину Сергею вручил генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра.

Поединок активно начали хозяева: если сначала кипер "Вереса" потянул удар Петряка, то уже во втором эпизоде был бессилен, хотя помог собственный защитник Морозко, который срезал мяч в собственные ворота - 1:0.

"Верес" ответил своим моментом лишь на 34 минуте, когда Годя пробил мимо ворот. До конца тайма команды имели по моменту, но голкиперы справились. После перерыва активно выглядел "Верес", создававший множество моментов у ворот" Черноморца", что вылилось в забитый гол на 65-й минуте: Вовченко удачно воспользовался скидкой партнера в штрафной и мощно пробил мимо Рудько - 1:1, который и установил окончательный счет на табло.

"Зарю" продолжает лихорадить, а "Кривбасс" вырывается вперед

В заключительном матче воскресенья в Луганскую "Зару" в Киев на стадион им. Валерия Лобановского посетил криворожский "Кривбасс". В дебюте острее был луганский коллектив. Уже на 4 минуте Джордан опасно пробивал поворотах, но Клещук потянул, а уже через минуту Мичин из зоны перед штрафной закрутил мяч в руки Клещуку.

"Кривбасс" ответил внутри тайма - Аморозо пробил в угол ворот, но Турбаевский в классном прыжке парировал удар. Впоследствии момент упустил Соса, который пробил мимо ворот.

В начале второго тайма Сосе удалось реабилитироваться за предыдущий момент-форвард "Кривбасса" продавил Джордана и мощно пробил в дальний угол - 1:0. Уже через две минуты Соса мог удваивать преимущество, но" Зарю " выручила стойка. Буквально за несколько секунд удар Аморозо приняла на себя поперечка.

"Заря" активизировалась ближе к завершению поединка, но луганчанам уже не хватило времени. Свисток арбитра зафиксировал минимальную победу "Кривбасса" - 1: 0.

Горячее Львовское дерби, Виктор Розовый, толчея и противостояние болельщиков

В заключительном матче тура, который был сыгран на "Арене Львов", сошлись две львовские команды - "Рух" и "Карпаты". "Рух "подходил к львовскому дерби на 7 месте в турнирной таблице, а" Карпаты " отставали от земляков на четыре пункта, находясь на 11-й строчке.

Как ранее писал УНН, перед стартом поединка футболисты и болельщики призвали вернуть из плена военных полка "АЗОВ", а первый символический удар по мячу выполнил львовянин Виктор Розовый, который с начала полномасштабного вторжения рф в Украину присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, а сейчас проходит реабилитацию после полученного тяжелого осколочного ранения головы.

Комик и военный Виктор Розовый выполнил символический удар в матче между "Рухом" и "Карпатами"

С первых минут активным выглядело "движение", которое создавало полумоменты, но до акцентированного удара не доходило. "Карпаты" близко к экватору поединка оправились и создали более-менее острый эпизод - Адамюк метров с 30 приложился по мячу, но Ледвий справился. Через несколько мгновений Очеретько получил мяч в перспективной позиции на углу штрафной "Руха", пробил, но умудрился попасть в партнера по команде Бруниньо.

Первый тайм напоминал качели: обе команды сразу отвечали друг другу на моменты-полузащитник" Руха " карабин классно пробил в ближний угол Кемкина, но кипер был на высоте. Но все же удача улыбнулась "Карпатам": под занавес первого тайма забил Жан Педрозу, который головой замкнул подачу Мирошниченко со штрафного.

Сразу после перерыва активнее смотрелись "Карпаты", в частности, неплохую атаку организовал Очеретько, но после прострела мяч через серию рикошетов оказался в руках Ледвия. Однако уже к середине тайма " Рух " перехватил инициативу. Сначала Роман подал в штрафную и мяч, никого не коснувшись из игроков, попал в стойку, а уже впоследствии Кемкин потянул удар Кемкина. "Рух "был близок, чтобы сравнять счет, но защитники" Карпат " удачно гасили атаки.

Финальный свисток зафиксировал победу "Карпат" в первом Львовском дерби.

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко после матча заявил, что посвящает эту победу фанатам своего клуба, которой сейчас находятся на фронте.

"Перед игрой я встречался с нашими фанатами, мы общались достаточно тепло, они объясняли, что это для них значит. У "Карпат" очень много фанатов, но большинство из них, те, кто постарше, находятся на фронте. Они очень переживали за этот матч, что это первое дерби. (...) Поэтому эта победа - для тех людей, которые сейчас находятся там, которым не очень комфортно, не очень легко, но они делают это дело. И мы хотели бы подарить им эту победу", – сказал Лупашко.

Также отметим, что этот поединок запомнился толчеей после того, как Мирошниченко придержал руками Климчука, а потом вообще повалил на газон.

Кроме того, в перерыве настоящие болельщики обеих команд решили доказать, кто сильнее.

Турнирная таблица выглядит следующим образом:

