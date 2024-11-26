Командующий НАТО: Европа должна "проснуться", чтобы выиграть гонку вооружений

Европе нужно больше рисковать, тратить больше, быть быстрее и сократить бюрократию, чтобы выиграть новую глобальную гонку вооружений, заявил Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО адмирал Пьер Вандье. По его словам, слабыми местами также являются космос, информационные технологии и военная мобильность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

«Европа не сможет выиграть будущую битву за вооружение с теми правилами, которые она установила для себя сегодня», - заявил Пьер Вандье в своем первом интервью для прессы после того, как он вступил в должность в конце сентября.

Препятствия, которые стоят перед европейскими производителями вооружений и закупочными агентствами, «можно охарактеризовать как чрезмерное соблюдение требований», - сказал он и добавил: «вы должны продемонстрировать, что в [оборудовании], которое вы собираетесь поставить через 15 лет, все идеально, что ни один винтик не будет утерян».

Французский адмирал надеется, что саммит НАТО в Гааге в следующем году станет сигналом для ЕС: «Если вы хотите остаться в гонке вооружений, измените свои правила».

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Комментарии Вандье появились в то время, когда Европа стремится перевооружиться в ответ на вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину. Страны ЕС работают над увеличением производства оружия, но все еще значительно отстают от России в производстве боеприпасов.

Программы вооружений также являются слишком медленными и недостаточно гибкими, сказал Вандье, добавив, что, например, французские фрегаты вынуждены годами ждать надлежащего обновления боевого режима, в то время как некоторые американские военные корабли могут модернизироваться ежедневно.

«Учитывая масштабы того, что происходит в Азии«, Вашингтону нужна сильная европейская оборонная промышленность», сказал он, добавив, что уверен, что европейские фирмы могут быть гораздо больше, чем «просто субподрядчиком» для американских компаний.

Я настроен оптимистично, и у меня есть послание: «Время проснуться. Мы на самом деле можем делать большие вещи, а это означает, что мы должны хорошо использовать деньги, больше рисковать, пробовать больше вещей - заявил адмирал.

Одним из главных вызовов, по словам Вандье, является то, что планирование военных операций все чаще требует синхронизации между различными средами - сушей, воздухом и морем, а также космосом, кибернетикой и информационной сферой. Именно поэтому его приоритетом на ближайшие несколько лет является «создание условий для появления мультисреды системы командования: это все об ИТ, системах командования и управления, облачных технологиях наших сетей».

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Он также предупредил, что сейчас слабыми местами являются космос, ИТ и логистика.

«В космосе нам действительно нужно приложить значительные усилия. В общем, мы тратим наши деньги на небольшое количество высокопроизводительных геостационарных спутников с длительным сроком службы», - сказал Вандье.

Между тем компания Илона Маска SpaceX может запускать партии небольших спутников одной ракетой, что значительно снижает стоимость спутника.

Еще одна сфера, которая нуждается в совершенствовании - это ИТ. «Сегодня настоящим вопросом являются облачные технологии», которые являются предпосылкой для массовой обработки данных и ИИ, - сказал командующий НАТО.

Третьей сферой для совершенствования является перемещение войск и техники по континенту - то, что было заброшено после окончания Холодной войны, добавил Вандье.

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