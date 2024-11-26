Командующий НАТО: Европа должна "проснуться", чтобы выиграть гонку вооружений
Киев • УНН
Главнокомандующий ОВС НАТО Пьер Вандье призвал Европу изменить подход к вооружению из-за чрезмерной бюрократии. Он отметил необходимость больше рисковать и инвестировать в космос, ИТ и военную мобильность.
Европе нужно больше рисковать, тратить больше, быть быстрее и сократить бюрократию, чтобы выиграть новую глобальную гонку вооружений, заявил Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО адмирал Пьер Вандье. По его словам, слабыми местами также являются космос, информационные технологии и военная мобильность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.
«Европа не сможет выиграть будущую битву за вооружение с теми правилами, которые она установила для себя сегодня», - заявил Пьер Вандье в своем первом интервью для прессы после того, как он вступил в должность в конце сентября.
Препятствия, которые стоят перед европейскими производителями вооружений и закупочными агентствами, «можно охарактеризовать как чрезмерное соблюдение требований», - сказал он и добавил: «вы должны продемонстрировать, что в [оборудовании], которое вы собираетесь поставить через 15 лет, все идеально, что ни один винтик не будет утерян».
Французский адмирал надеется, что саммит НАТО в Гааге в следующем году станет сигналом для ЕС: «Если вы хотите остаться в гонке вооружений, измените свои правила».
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Комментарии Вандье появились в то время, когда Европа стремится перевооружиться в ответ на вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину. Страны ЕС работают над увеличением производства оружия, но все еще значительно отстают от России в производстве боеприпасов.
Программы вооружений также являются слишком медленными и недостаточно гибкими, сказал Вандье, добавив, что, например, французские фрегаты вынуждены годами ждать надлежащего обновления боевого режима, в то время как некоторые американские военные корабли могут модернизироваться ежедневно.
«Учитывая масштабы того, что происходит в Азии«, Вашингтону нужна сильная европейская оборонная промышленность», сказал он, добавив, что уверен, что европейские фирмы могут быть гораздо больше, чем «просто субподрядчиком» для американских компаний.
Я настроен оптимистично, и у меня есть послание: «Время проснуться. Мы на самом деле можем делать большие вещи, а это означает, что мы должны хорошо использовать деньги, больше рисковать, пробовать больше вещей
Одним из главных вызовов, по словам Вандье, является то, что планирование военных операций все чаще требует синхронизации между различными средами - сушей, воздухом и морем, а также космосом, кибернетикой и информационной сферой. Именно поэтому его приоритетом на ближайшие несколько лет является «создание условий для появления мультисреды системы командования: это все об ИТ, системах командования и управления, облачных технологиях наших сетей».
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Он также предупредил, что сейчас слабыми местами являются космос, ИТ и логистика.
«В космосе нам действительно нужно приложить значительные усилия. В общем, мы тратим наши деньги на небольшое количество высокопроизводительных геостационарных спутников с длительным сроком службы», - сказал Вандье.
Между тем компания Илона Маска SpaceX может запускать партии небольших спутников одной ракетой, что значительно снижает стоимость спутника.
Еще одна сфера, которая нуждается в совершенствовании - это ИТ. «Сегодня настоящим вопросом являются облачные технологии», которые являются предпосылкой для массовой обработки данных и ИИ, - сказал командующий НАТО.
Третьей сферой для совершенствования является перемещение войск и техники по континенту - то, что было заброшено после окончания Холодной войны, добавил Вандье.
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