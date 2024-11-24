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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эрдоган и генсек НАТО обсудят ситуацию в Украине во время встречи в Анкаре

Эрдоган и генсек НАТО обсудят ситуацию в Украине во время встречи в Анкаре

Киев  •  УНН

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Президент Турции Эрдоган встретится с генсеком НАТО в понедельник для обсуждения российско-украинской войны. Турция поддерживает Украину, но выступает против санкций в отношении рф и применения дальнобойных ракет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит последние события в российско-украинской войне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в понедельник во время его визита в Анкару, сообщил в воскресенье турецкий чиновник. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В четверг россия нанесла удар по Украине новой гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности.

Член НАТО Турция заявляет, что поддерживает территориальную целостность Украины и оказывает Киеву военную поддержку. Но также выступает против западных санкций в отношении москвы, с которой имеет важные оборонные, энергетические и туристические связи.

В среду Эрдоган выступил против решения США разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для атак на территории россии, заявив, что это приведет к дальнейшей эскалации, говорится в сообщении, которое распространяет его канцелярия.

В МИД подтвердили созыв заседания в формате Украина-НАТО 26 ноября: о чем будут говорить22 нояб. 2024, 14:46 • 14012 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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