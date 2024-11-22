В МИД подтвердили созыв заседания в формате Украина-НАТО 26 ноября: о чем будут говорить

Украина инициировала заседание в формате Украина-НАТО из-за применения рф новой баллистической ракеты для удара по Днепру. Заседание должно состояться в следующий вторник, 26 ноября. Главными темами встречи будет усиление украинской ПВО, ограничение российских возможностей. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским в пятницу, передает корреспондент УНН.

Это серьезное масштабирование войны, это серьезная эскалация российской агрессии, это рост рисков для нашего гражданского населения и, безусловно, что это также серьезный вызов для общей трансатлантической безопасности. Мы инициировали проведение заседания в формате Украина-НАТО. Мы имеем уже дату - вторник. На следующей неделе. К этому времени мы постараемся максимально собрать доказательства, провести исследования, чтобы более предметно представить союзниками наше видение, наши оценки как последствий, так и характера оружия, которым был нанесен удар - сказал Сибига.

Он отметил, что главным вопросом на встрече будет усиление украинской ПВО.

"Мы будем ставить вопрос об ограничении российских возможностей производить такого типа оружие и уменьшение возможностей оборонной отрасли рф, которая несмотря на все санкции продолжает расти. Это - факт", - добавил Сибига.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что НАТО и Украина проведут переговоры 26 ноября в Брюсселе в связи с запуском россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты средней дальности.