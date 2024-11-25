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В НАТО призывают увеличить оборонные расходы стран до 3% ВВП

В НАТО призывают увеличить оборонные расходы стран до 3% ВВП

Киев  •  УНН

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Адмирал Роб Бауэр заявил о необходимости увеличения расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП. Он также отметил, что сухопутные войска РФ выросли количественно, но снизились качественно по сравнению с 2022 годом.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о необходимости странам НАТО тратить  около 3% своего ВВП на оборону. Тем временем бизнес должен готовиться работать в военных условиях. Об этом Бауэр заявил, выступая во время события Европейского центра политики, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки"

Общий процент, необходимый для того, чтобы сделать новые планы осуществимыми, гораздо ближе к 3% ВВП, чем к 2%

-заявил Бауэр. 

Ранее НАТО оценивало , что 24 из 32 стран-членов будут тратить по меньшей мере рекомендованные 2% своего ВВП на оборону в 2024 году, на фоне повышения угрозы со стороны РФ, которое привело к резкому увеличению оборонных расходов союзников.

"Я ожидаю, что при новой администрации (президента Дональда) Трампа (в США) будет гораздо более интенсивная дискуссия о том, насколько больше Европа и Канада должны тратить, и это здоровая и обоснованная дискуссия", - добавил адмирал.

Дополнение

Также председатель Военного комитета НАТО заявил, что сухопутные войска россии сейчас больше, чем во время полномасштабного вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года, но их качество с тех пор снизилось. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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