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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Командование Медицинских сил прокомментировало удар по Полтавскому военному институту связи

Командование Медицинских сил прокомментировало удар по Полтавскому военному институту связи

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 11:06  •  17079 просмотра

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Военные врачи привлечены к лечению пострадавших от ракетного удара по Полтавскому военному институту связи. Командование Медицинских сил ВСУ сообщило об организации эвакуации и оказания медицинской помощи.

Сейчас военные врачи во взаимодействии с гражданскими медиками привлечены к лечению пострадавших граждан из-за вражеского удара по Полтавскому военному институту связи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Медицинских сил ВС.

Детали

Командование Медицинских сил ВС решило предоставить больше информации об ужасных событиях от 3 сентября в Полтавском военном институте связи.

В 09:20 после подтверждения информации о попадании по учебному заведению, совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и экстренной медицинской помощью МЗ Украины, представители Полтавского военного госпиталя организовали эвакуационные мероприятия раненых и пострадавших с места происшествия,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что организация указанных мероприятий была проведена под руководством Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Командование Медицинских сил выразило благодарность представителям Службы за координацию в оказании первой медицинской помощи тем, кто оказался в эпицентре трагедии.

Раненые были доставлены, как в гражданские учреждения здравоохранения, так и в Полтавский военный госпиталь. Также были развернуты дополнительные сортировочные (приемные) отделения для обеспечения неотложной медицинской помощи раненым,

- информирует Командование Медицинских сил.

Также отмечается, что после осуществленных эвакуационных мероприятий, специалистами Медицинских сил ВС Украины было принято решение о привлечении военных врачей из других военно-медицинских учреждений к оказанию помощи пострадавшим в гражданских учреждениях здравоохранения различных форм собственности.

Их навыки в обращении с огнестрельными ранами были крайне необходимы. По состоянию на 04.09.2024 военные врачи во взаимодействии с гражданскими медиками привлечены к лечению невинно пострадавших граждан,

- отмечается в сообщении.

Контекст

Российские войска вчера, 3 сентября, нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой.

В настоящее время известно о 53 погибших людей и 298 пострадавших.

3 сентября сообщалось, что обстоятельства трагедии в Полтаве, где пока известно о 47 погибших, в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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