Трагедія у Полтаві: кількість загиблих у результаті удару рф зросла до 53
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві 3 вересня загинуло 53 людини, 271 постраждала. Рятувальники продовжують пошукові роботи, під завалами може перебувати ще до 5 людей.
Через ракетний удар по місту Полтава 3 вересня загинуло 53 людини, 271 людина постраждала. Під завалами може перебувати ще до 5 людей, повідомили у середу в ДСНС, передає УНН.
53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві . Постраждало – 271, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними, під завалами, може перебувати ще до 5 осіб
Пошукові роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової, додали в ДСНС.
Як повідомляється, внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення.
Нагадаємо
Російські війська вчора, 3 вересня, завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою.