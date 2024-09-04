Трагедія у Полтаві: кількість загиблих у результаті удару рф зросла до 53

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Київ • УНН

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Внаслідок ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві 3 вересня загинуло 53 людини, 271 постраждала. Рятувальники продовжують пошукові роботи, під завалами може перебувати ще до 5 людей.

Через ракетний удар по місту Полтава 3 вересня загинуло 53 людини, 271 людина постраждала. Під завалами може перебувати ще до 5 людей, повідомили у середу в ДСНС, передає УНН

53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві . Постраждало – 271, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними, під завалами, може перебувати ще до 5 осіб

- йдеться у повідомленні.

Пошукові роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової, додали в ДСНС. 

Як повідомляється, внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення.

Нагадаємо

Російські війська вчора, 3 вересня, завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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