Трагедия в Полтаве: количество погибших в результате удара рф возросло до 53

Из-за ракетного удара по городу Полтава 3 сентября погибло 53 человека, 271 человек пострадал. Под завалами может находиться еще до 5 человек, сообщили в среду в ГСЧС, передает УНН.

53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве. Пострадало - 271, спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненным данным, под завалами, может находиться еще до 5 человек - говорится в сообщении.

Поисковые работы продолжаются. Спасательные службы продолжают работать с учетом безопасности составляющей, добавили в ГСЧС.

Как сообщается, в результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены 3 многоквартирных дома, 5 частных домов и офисное помещение.





Напомним,

Российские войска вчера, 3 сентября, нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой.