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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трагедия в Полтаве: количество погибших в результате удара рф возросло до 53

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 07:39  •  32273 просмотра

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В результате ракетного удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября погибло 53 человека, 271 пострадал. Спасатели продолжают поисковые работы, под завалами может находиться еще до 5 человек.

Из-за ракетного удара по городу Полтава 3 сентября погибло 53 человека, 271 человек пострадал. Под завалами может находиться еще до 5 человек, сообщили в среду в ГСЧС, передает УНН

53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве. Пострадало - 271, спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненным данным, под завалами, может находиться еще до 5 человек

- говорится в сообщении.

Поисковые работы продолжаются. Спасательные службы продолжают работать с учетом безопасности составляющей, добавили в ГСЧС. 

Как сообщается, в результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены 3 многоквартирных дома, 5 частных домов и офисное помещение.

Напомним,

Российские войска вчера, 3 сентября, нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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