Командування Медичних сил прокоментувало удар по Полтавському військовому інституті зв'язку
Київ • УНН
Військові лікарі залучені до лікування постраждалих від ракетного удару по Полтавському військовому інституту зв'язку. Командування Медичних сил ЗСУ повідомило про організацію евакуації та надання медичної допомоги.
Наразі військові лікарі у взаємодії із цивільними медиками залучені до лікування постраждалих громадян через ворожий удар по Полтавському військовому інституті зв'язку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Медичних сил ЗС.
Деталі
Командування Медичних сил ЗС вирішило надати більше інформації про жахливі події від 3 вересня у Полтавському військовому інституті зв'язку.
О 09:20 після підтвердження інформації про влучання по учбовому закладу, спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та екстреною медичною допомогою МОЗ України, представники Полтавського військового госпіталю організували евакуаційні заходи поранених та постраждалих з місця події,
Зазначається, що організацію вказаних заходів було проведено під керівництвом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Командування Медичних сил висловило вдячність представникам Служби за координацію у наданні першої медичної допомоги тим, хто опинився в епіцентрі трагедії.
Поранених було доставлено, як у цивільні заклади охорони здоров’я, так до Полтавського військового госпіталю. Також було розгорнуто додаткові сортувальні (приймальні) відділення для забезпечення невідкладної медичної допомоги пораненим,
Також зазначається, що після здійснених евакуаційних заходів, фахівцями Медичних сил ЗС України було прийнято рішення про залучення військових лікарів з інших військово-медичних закладів до надання допомоги постраждалим у цивільних закладах охорони здоров’я різних форм власності.
Їх навички у поводженні з вогнепальними ранами були вкрай необхідними. Станом на 04.09.2024 військові лікарі у взаємодії із цивільними медиками залучені до лікування невинно постраждалих громадян,
Контекст
Російські війська вчора, 3 вересня, завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою.
Наразі відомо про 53 загиблих людей та 298 постраждалих.
3 вересня повідомлялося, що обставини трагедії у Полтаві, де наразі відомо про 47 загиблих, у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони.