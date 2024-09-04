Командування Медичних сил прокоментувало удар по Полтавському військовому інституті зв'язку

Наразі військові лікарі у взаємодії із цивільними медиками залучені до лікування постраждалих громадян через ворожий удар по Полтавському військовому інституті зв'язку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Медичних сил ЗС.

Деталі

Командування Медичних сил ЗС вирішило надати більше інформації про жахливі події від 3 вересня у Полтавському військовому інституті зв'язку.

О 09:20 після підтвердження інформації про влучання по учбовому закладу, спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та екстреною медичною допомогою МОЗ України, представники Полтавського військового госпіталю організували евакуаційні заходи поранених та постраждалих з місця події, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що організацію вказаних заходів було проведено під керівництвом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Командування Медичних сил висловило вдячність представникам Служби за координацію у наданні першої медичної допомоги тим, хто опинився в епіцентрі трагедії.

Поранених було доставлено, як у цивільні заклади охорони здоров’я, так до Полтавського військового госпіталю. Також було розгорнуто додаткові сортувальні (приймальні) відділення для забезпечення невідкладної медичної допомоги пораненим, - інформує Командування Медичних сил.

Також зазначається, що після здійснених евакуаційних заходів, фахівцями Медичних сил ЗС України було прийнято рішення про залучення військових лікарів з інших військово-медичних закладів до надання допомоги постраждалим у цивільних закладах охорони здоров’я різних форм власності.

Їх навички у поводженні з вогнепальними ранами були вкрай необхідними. Станом на 04.09.2024 військові лікарі у взаємодії із цивільними медиками залучені до лікування невинно постраждалих громадян, - зазначається в повідомленні.

Контекст

Російські війська вчора, 3 вересня, завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою.

Наразі відомо про 53 загиблих людей та 298 постраждалих.

3 вересня повідомлялося, що обставини трагедії у Полтаві, де наразі відомо про 47 загиблих, у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони.