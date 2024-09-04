У Полтаві внаслідок удару рф вже 298 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві кількість постраждалих зросла до 298 осіб. Раніше повідомлялося про 53 загиблих в результаті цього нападу.
Внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві кількість постраждалих зросла до 298 осіб, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
Кількість постраждалих зросла до 298 осіб!
Доповнення
Раніше повідомлялося про 53 загиблих внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.