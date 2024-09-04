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У Полтаві внаслідок удару рф вже 298 постраждалих

У Полтаві внаслідок удару рф вже 298 постраждалих

Київ • УНН

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Внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві кількість постраждалих зросла до 298 осіб. Раніше повідомлялося про 53 загиблих в результаті цього нападу.

Внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві кількість постраждалих зросла до 298 осіб, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

Кількість постраждалих зросла до 298 осіб!

- написав у ДСНС у соцмережах.

Доповнення

Раніше повідомлялося про 53 загиблих внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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