В Полтаве в результате удара рф уже 298 пострадавших

В результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве количество пострадавших возросло до 298 человек, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Количество пострадавших возросло до 298 человек! - написал в ГСЧС в соцсетях.

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Ранее сообщалось о 53 погибших в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.