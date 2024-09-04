В Полтаве в результате удара рф уже 298 пострадавших
Киев • УНН
В результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве количество пострадавших возросло до 298 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших в результате этого нападения.
В результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве количество пострадавших возросло до 298 человек, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Количество пострадавших возросло до 298 человек!
Дополнение
Ранее сообщалось о 53 погибших в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.