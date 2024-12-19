Командира 211-й бригады отправили под стражу с возможностью залога в 908 тыс. грн

Тернопольский горрайонный суд отправил под стражу с возможностью внесения 908 400 грн залога командира воинской части 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, передает УНН.

Детали

"Применить к подозреваемому Побережнюку меру пресечения в виде содержания под стражей, взяв Побережнюка под стражу из зала суда. Дата окончания срока постановления - 13 февраля 2025 года. Определить залог в размере 908 400 грн", - сказал судья.

"Суд избрал командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения 908 400 грн залога", - сообщили тем временем в Офисе Генпрокурора.

Кроме этого, как сообщается, вышестоящее командование отстранило его от выполнения служебных обязанностей.

Контекст

Военнослужащие 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ рассказали СМИ об издевательствах над бойцами, вымогательстве денег и кумовстве.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что отправил письма в Генеральный штаб ВСУ и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ из-за сообщений об издевательствах над солдатами. На время проверки командира воинской части отстранили.

Впоследствии по фактам противоправных действий командиров 211-й понтонно-мостовой бригады начато уголовное производство, командиру упомянутой бригады было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Следствие установило, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области вместо их службы в зонах боевых действий. По документам военные находились на передовой и получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.

Дом возводят в Хмельницкой области на территории Слободско-Кульчиевецкой общины. Корреспонденты "Суспільне" были там, говорили с главой громады. Он сказал, что не знает о ситуации с привлечением военных к строительству. А дом строят для матери комбрига. Следователи, говорит глава, по этому вопросу его не опрашивали.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что также исследуются возможные противоправные действия офицеров бригады: физическое насилие к подчиненным, вымогательство денег и превышение власти. Расследование поручили ГБР.

Из-за ситуации в 211-й бригаде открыли производство: командиру объявлено подозрение, проведены обыски