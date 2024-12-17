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Из-за ситуации в 211-й бригаде открыли производство: командиру объявлено подозрение, проведены обыски

Из-за ситуации в 211-й бригаде открыли производство: командиру объявлено подозрение, проведены обыски

Киев  •  УНН

 • 5795 просмотра

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По ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде начато уголовное производство из-за злоупотребления служебным положением. Командира подозревают в использовании подчиненных для строительства собственного дома вместо службы.

По фактам противоправных действий командиров 211-й понтонно-мостовой бригады начато уголовное производство, командиру упомянутой бригады сегодня сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, проведены обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Детали

"Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны 16 декабря 2024 года начала досудебное расследование в отношении должностных лиц 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора в соцсетях.

Досудебное расследование поручено следователям территориального управления ГБР, расположенного в городе Львове.

Как указали в ГБР, бюро расследует производство относительно неуставных отношений в 211-й бригаде.

"Заметим, что в ГБР до этого не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады", - сообщили в ГБР.

В уголовном производстве, по данным Офисе Генпрокурора, исследуются "возможные противоправные действия офицеров бригады, которые заключались в применении в условиях военного положения физического насилия к подчиненным, вымогательство средств и превышение дисциплинарной власти". Изучаются материалы, собранные во время служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях и тому подобное.

Издевательства в 211 понтонно-мостовой бригаде: начинает работу Главная инспекция Минобороны16 дек. 2024, 14:07 • 17749 просмотров

"Кроме того, командиру упомянутой бригады сегодня сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как указано, установлено, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в зонах боевых действий. Военных официально включили в приказ о командировке в Николаевскую область, где они якобы выполняли обязанности, однако на самом деле они там не находились. При этом получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен, отметили в Офисе Генпрокурора.

"Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства. Изъяли документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности", - отметили в прокуратуре.

Lubinetc reagierte auf die Berichte über Misshandlungen in der 211. Pontonbrücken-Brigade: "Solch eine schändliche Erscheinung darf es nicht geben"16 дек. 2024, 13:04 • 14124 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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