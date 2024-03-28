Колумбия высылает аргентинских чиновников

Колумбия попросила аргентинских дипломатов покинуть страну после того, как президент Аргентины Хавьер Милеи назвал своего колумбийского коллегу убийцей и террористом. В январе Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после аналогичных заявлений Милеи. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Выражения президента Аргентины подорвали доверие нашей нации, кроме того, что оскорбили достоинство президента Петро, который был избран демократическим путем написал МИД в пресс-релизе.

Ранее на этой неделе CNN en Espanol опубликовал фрагменты отснятого интервью, в котором Милей назвал Венесуэлу "мясной лавкой", а Кубу "островной тюрьмой", продолжая заявлять, что Колумбия идет подобным путем с Петро.

Ну, нельзя многого ожидать от того, кто был убийцей, террористом, коммунистом сказал Милей.

Министерство написало, что это не первый случай, когда Милей оскорбляет колумбийского президента. Также Милеи назвал президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора "невеждой" во время того же интервью и сказал, что Израиль "не совершил никакого превышения" полномочий, согласно видео, опубликованным на веб-сайте CNN.

Министерство иностранных дел Колумбии заявляет, что решение будет передано посольству Аргентины по дипломатическим каналам. Представитель посольства Аргентины отказался от комментариев.

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