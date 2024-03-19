В Аргентине прошли протесты против правительственных мер, полиция применила слезоточивый газ

За прошедшие сутки в Буэнос-Айресе произошли столкновения между полицией и демонстрантами: общественные движения выступили против социальных сокращений и мер экономии, которые воплощает аргентинское правительство Хавьера Милея. Полиция ответила на протесты силой, в свою очередь, протестующие забросали правоохранителей камнями, ранив двух офицеров и журналиста.

Об этом передает УНН со ссылкой на La Nación и DW.

Детали

Аргентинская полиция применила водометы, дубинки и слезоточивый газ против демонстрантов, которые в понедельник заблокировали ключевые дороги, ведущие к столице страны, Буэнос-Айресу.

Ряд аргентинских профсоюзных групп и левых организаций объединились в проведении "национального пикета" в Аргентине, - акция протеста была направлена на блокирование пяти точек доступа к городу Буэнос-Айрес, включая мост Пуэйрредон.

Митингующие требовали улучшения условий труда, прекращения увольнений и повышения социальной помощи и зарплат. Они выступили против планов правительства Хавьера Милея свести государственные услуги к минимуму и сократить субсидии на электроэнергию, газ, воду и местный общественный транспорт. В частности представители профсоюзов и других общественных движений утверждали, что в 40 000 столовых страны не хватает еды, чтобы прокормить семьи.

После 11 часов утра сообщалось об инцидентах в нескольких районах Буэнос-Айреса (Пуэнте-Сааведра и Пуэнте-Пуэйрредон). Там произошли столкновения между протестующими и полицией: указывается, что протестующие бросали камни в грузовики с водопроводными гидрантами, которые используются полицией Аргентины. Аргентинская полиция применила водометы, дубинки и слезоточивый газ против демонстрантов.

По данным СМИ, по меньшей мере три человека получили ранения во время столкновений в разных местах столицы. Несколько журналистов, в том числе фотограф информационного агентства AFP, были атакованы перцовым баллончиком.

Дополнение

Через сто дней после прихода к власти с обещанием прекратить "оргию государственных расходов" Милей сократил количество министерств вдвое - до девяти, сократил 50 000 рабочих мест в государственном секторе, приостановил все новые контракты на выполнение общественных работ и отменил щедрые субсидии на топливо и транспорт. Эти сокращения позволили правительству Буэнос-Айреса впервые за последние десять лет зафиксировать бюджетный профицит.

Отмечается, что девальвация местной валюты на 54% привела к резкому падению относительной покупательной способности, что привело к замедлению потребления и экономического роста.

Президент Аргентины Хавьер Милей полон решимости продолжать свою программу, впрочем его партия сталкивается с сопротивлением конкурентов в Конгрессе и пристальной критикой экспертов по праву, которые сомневаются в конституционности некоторых его мероприятий.

Напомним,

По меньшей мере 14 человек были убиты в зажиточном пригороде столицы Гаити после недель бандитских разборок, которые уже привели к отставке премьер-министра.

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить свою поддержку его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Андрей Ермак обсудил с Кариной Милей реализацию украинско-аргентинских договоренностей и запланированные взаимные визиты. Они также обсудили украинскую формулу мира и потенциальный саммит Украина-Латинская Америка.